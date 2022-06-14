مهرجان «القاهرة الدولي للمسرح التجريبي» يعلن عن مسابقة للكتابة المسرحية

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، عن إطلاق مسابقة للكتابة المسرحية تشمل النصوص المسرحية التجريبية القصيرة لكل لكل الكتاب والمؤلفين من مصر والعالم العربي، باللغة العربية الفصحى أو أي من اللهجات المحلية، وهو المهرجان الذي يقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

مهرجان «القاهرة الدولي للمسرح التجريبي» يمنح الفائزين 3 جوائز مالية ونشر النصوص الفائزة

شروط المسابقة هي أن يشترط أن يتأسس النص على بنية غير تقليدية على مستوى الشكل.

وألا يكون قد سبق نشر النص أو فوزه بجائزة في أي مسابقة، وألا يكون قد سبق عرضه.

وأن تكون عدد صفحات النص من 5 إلى 10 صفحات، فونت 16، ( Traditional Arabik، تباعد مفرد، ومن الشروط أيضا أن يتم ملء الاستمارة المرفقة بالإعلان كاملة.

وفيها يتم إرسال نسخة من النص في ملف Word، ونسخة أخرى في ملف PDF، وكذلك السيرة الذاتية للمؤلف باللغة العربية في ملف Word.

ويمنح المهرجان ثلاث جوائز مادية في تلك المسابقة الجائزة الأولى 15 ألف جنيه مصري.

والجائزة الثانية 10 ألاف جنيه مصري ، والجائزة الثالثة 8 آلاف جنيه مصري.

كما سيتم نشر النصوص الفائزة باللغة العربية ولغات أخرى بعد ترجمتها من خلال المهرجان، كما يتم نشر جميع النصوص المختارة للقائمة القصيرة باللغة العربية.