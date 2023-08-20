مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدورة 30.. تبادل متميز للثقافات

تنطلق فعاليات الدورة 30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر القادم ، برئأسة دكتور سامح مهران ويضم 90 عرضا مصريا و87 عرضا عربيا و88 عرضا أجنبيا، تم الاختيار من بينها للمشاركة في مسابقته الرسمية، ومن المقرر أن يقام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر 2023.

يمثل المهرجان ، أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، والدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي منسقًا عامًا، والدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

عماد يسري : يساهم في تبادل الثقافات المسرحية بين الشعوب المختلفة

يرى الناقد الفني عماد يسري أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، تتمثل قيمته أنه يساهم في تبادل الثقافات المسرحية بين الشعوب المختلفة .

ففن المسرح من الفنون المهمة لأي دولة لذلك وجود مهرجانا للمسرح التجريبي في مصر يمثل اضافة كبيرة لهذا الفن ، ويساعد في تناقل الخبرات المختلفة في فعاليات المهرجان وفق” يسري”.

ولفت أيضا أن أي مهرجان يقام باسم مصر يضيف كثيرا لقيمة الفن والقوى الناعمة ، ويساهم في خلق روح جديدة للمبدعين سواء كان ذلك في المسرح أو التلفزيون أو السينما .

محمود قاسم :يقدم عروضا للمسرح غير المحلية لكن جمهوره ليس كبيرا

زأوضح أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كان يرصد له وزير الثقافة السابق فاروق حسني ميزانية كبيرة لتقديم المطبوعات والكتب العالمية ، ثم أصبح المهرجان ضعيفا وتراجع مستواه لكنه بدأ يعود مرة ثانية بشكل أفضل .

تابع قائلا إنه يقدم عروضا للمسرح غير المحلية لكن جمهور ليس كبيرا مقارنة بمهرجان المسرح المصري الذي قدم عروضا مسرحية محلية .

ونوه إلى أن أي نشاط ثقافي فيه احياء للتراث سواء بالمسرح أو غيره من مجالات الفنون ، ذلك أمرا مميزا ويجب تشجيعه سواء لمهرجان المسرح التجريبي أو غيره .

فايزة هنداوي : فرصة كبيرة للتفاعل بين المسرحيين المصريين والعالميين

من ناحيتها قالت الناقدة فايزة هنداوي إن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، يضم عروضا عالمية للمسرح ويقدم تجارب جديدة في المسرح.

ويمثل فرصة كبيرة للتفاعل بين المسرحيين المصريين والعالميين وذلك شيئا هاما ، ويقدم أيضا تجارب مهمة لجيل الشباب الحالي ليرى الجديد حاليا في المسرح في العالم وفق” هنداوي ” .

أشارتغلى أن جمهور المهرجان التجريبي مختلف عن المهرجان القومي للمسرح ، حيث أن الأخير يحضره طلبة الجامعة وكل الفئات المهتمة بالمسرح المحلي ، أما المهرجان التجريبي يقدم العروض المسرحية العالمية سواء من المجر أو غيرها من الدول الأخرى ، لذلك جمهوره يمثل جمهورا نوعيا مثل المهرجانات السينمائية التي تقام لايهتم بالعروض السينمائية العالمية سواء فئة من المختصين بالسينما العالمية .