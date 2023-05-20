مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدورة 30.. فرصة لظهور مدارس إبداعية مختلفة

تنطلق فعاليات الدورة 30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر القادم لعام 2023، برئاسة دكتور سامح مهران وتحت رعاية وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني .

تضم اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الدكتور سامح مهران رئيسا للمهرجان، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي منسقا عاما للمهرجان، الدكتورة دينا أمين مديرا للمهرجان، والدكتور أيمن الشيوي مديرا للمهرجان، بالإضافة إلى الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتور محمد سمير الخطيب.

خالد محمود: المهرجان به شريحة كبيرة جدا من جمهور الشباب ودارسي الفن

أوضح الناقد الفني خالد محمود أن مهرجان المسرح التجريبي حينما أقيم منذ سنوات كثيرة كان مهرجانا جاذبا جدا وكانت به عروض وفرق هامة وأساليب ومدارس مختلفة للمسرح الحديث، وبالتالي كانت قيمته الفنية والأدبية عظيمة جدا .

تابع قائلا إن المهرجان به شريحة كبيرة جدا من جمهور الشباب ودارسي الفن المهتمين بالمسرح التجريبي، ويتسنى من خلال فعالياته رؤية كل مدارس المسرح المختلفة، لذلك يعتبر واحدا من المهرجانات المسرحية والفنية المهمة بمصر .

وتمنى أن يكون بالدورة الجديدة عروض مسرحية جديدة ويكون هناك اكتشافات لمواهب مختلفة وفرق مسرحية جديدة ، وتعود العروض المسرحية تملأ قاعات العرض ، وذلك في ظل غياب نجوم مسرح القطاع الخاص الذين عشنا على عروضهم المسرحية لسنوات مثل عادل امام ومحمد صبحي وسمير غانم وكانت هناك منافسة حقيقية بين فرق الشباب المختلفة .

أكد أن مهرجان المسرح التجريبي قيمته أنه يفرز عددا من المواهب الجديدة ، منوها أننا نتمنى أن يكون نافذة لعودة نشاط المسرح من جديد الفترة المقبلة ، لافتا الى أن أشرف عبد الباقي ساهم في عودة الجمهور لمشاهدة العروض المسرحية بمسرح مصر منذ سنوات ، وعلى النجوم استغلال رغبة الجمهور في رؤية المسرح بأسعار تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة .

ماجدة خير الله: يساهم في زيادة السياحة الثقافية التي تأتي من الخارج

أعربت الناقدة ماجدة خير الله، عن كون المسرح في مصرليس متطورا من ناحية التكنيك والتكنولوجيا وكذلك أداءا وموضوعاته المقدمة فيه أيضا، وذلك يأتي بالتجريب مع ثقافات مختلفة في المسرح ، لافتة الى أنه للأسف توقف تطورنا بالنسبة للمسرح منذ سنوات طويلة مقارنة بما يحدث في العالم .

نوهت قائلة أنه بما أن المسرحين والجمهور لايستطيعون رؤية مسرح متطور طيلة الوقت في البلاد ، على الأقل يمثل مهرجان المسرح التجريبي خطوة هامة في التعرف على هذه الثقافات المختلفة خارجيا .

وقال أيضا أنها يساهم في زيادة السياحة الثقافية التي تأتي من الخارج وقت اقامة المهرجان ، لأن الدول المشاركة في المهرجان تأتي للتعرف على ثقافتنا وحياتنا وليس فقط مشاهدة العروض والأنشطة المسرحية ، أي أن المهرجان يكون له دورا في زيادة السياحة بجانب التعرف على ثقافات فنية ومسرحية مختلفة وذلك أمرا رائعا حقيقة .

نادر عدلي: المسرح التجريبي يعتمد على أفكار مبتكرة

وعلق الناقد الفني نادر عدلي أن مهرجان المسرح التجريبي تم اقامته بمبادرة من وزير الثقافة فاروق حسني في وقت سابق في محاولة لتطوير المسرح المصري بعد توقفه في الماضي .

وأردف قائلا أنه كان المقصود مسرح الدولة لأن في ذلك الحين كان المسرح الخاص شبه منتظما في عروضه .

كما يعتمد المسرح التجريبي على أفكار مبتكرة ويتصدى له في الأغلب فنانين من الشباب وأقيم على هذا الأساس ثم ظهر اتجاه من المسرحيين لالغاء التجريبية عنه ليصبح مهرجانا عاديا ، ُم أنشأ ماسمي بالمهرجان القومي للمسرح وبشكل عام فان عروض مسارح الدولة قد انتظمت الآن لكن المسرح الخاص اختفى تماما وفق” عدلي “.

وأكد أن اقامة الدورة القادمة للمهرجان فيها متنفس لفئة من المبدعين الذين يعملون في هذا المجال ، وان كان على الدولة أن تلعب دورا أفضل من ذلك بتوفير ميزانيات لاقامة نشاط مسرحي حقيقي ليس فقط في القاهرة وانما بكل أنحاء مصر، لاسيما أن المسرح يختلف عن السينما فهو يحتاج لتمويل مباشر من الدولة والمعروف أن كل المسارح القومية بالعالم تقوم ميزانياتها عن طريق الحكومة في أي دولة بالعالم.