مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يستضيف جان جي ليكا

ينظم لقاء مفتوح ضمن فعاليات الدورة ال٢٨ لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مع السينوجراف الفرنسي جان جي ليكا ، واحد من المكرمين بهذه الدورة وهو المعماري مطور المسارح ومشكل الفراغ الشهير ، وذلك بمقر « المعرض الدولي للتصميمات المسرحية الطليعية » في قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون يوم السبت القادم الموافق ١٨ ديسمبر، الساعة ٣ مساءا، وهو لقاء هدفه التعرف على تجربته في تشكيل الفراغ ، وعمله خمسة وعشرون عاماً مع المخرج الإنجليزي الشهير بيتر بروك .

شبل : جان جي ليكا سيد الفراغ للمسرحي

قال المهندس حازم شبل رئيس لجنة المعارض وعضو اللجنة العليا للمهرجان أن السينوجراف الفرنسي جان جي ليكا هو سيد الفراغ المسرحي وتم اختياره ليكون ضمن مكرمي الدورة 28 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2021 ، لتاريخه الحافل في السينوجرافيا ؛ فيعد من أبرز مصممي السينوجرافيا المعاصرين بالإضافة إلى اشتغاله بتصميم الديكور والملابس في العديد من العروض المسرحية، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل عمل كاستشاري معماري، بالإضافة إلى أنه عمل كمُشكَّل لأماكن ومساحات العرض المسرحية ووصل عددها إلى 200 مكان اداء ومساحة عرض في جميع أنحاء العالم في أكثر من 165 مدينة .

تتضح لمسات ليكا وإضافاته المعمارية .. في بناء وإعادة صياغة العديد من المسارح حول العالم .. منها: Teatro Azul de Almada في لشبونة، ومبنى New Young Vic في لندن، والتجديد الرئيسي لمسرح Abbey Theatre التاريخي في دبلن، وتحويل مصنع النرويج القديم إلى مساحات مسرحية ومدارس، إعادة تشكيل Naves del Antiguo Matadero إلى مساحة للفنون المسرحية في مدريد – وبناء مقر مسرح جديد للجمهور في مركز بولونسكي شكسبير في بروكلين .

وأضاف أن جاك جي ليكا عمل كمصمم في العديد من دور الأوبرا الأوروبية والأمريكية مثل برشلونة ودبلن ولشبونة ومونتريال، ووصل الأمر إلى أن اشتغل فترة ليست بالقصيرة في أوبرا سيول هذا ما جعل تجربته في تصميم المعمار المسرحي تتسم بالثراء والغنى .

ليكا ثنائي بيتر بروك ٢٥ عاما

وعن الثنائية التي كونها ليكا مع المخرج الإنجليزي الشهير بيترك بروك أوضح شبل أنه عمل معه لمدة 25 عاماً (من 1976 إلى 2000) مستشاراً معمارياً ومصمم ديكور ومناطق عرض مع المخرج الإنجليزي الكبير/بيتر بروك، يمتاز ليكا – بصفته متعاونًا مع بروك منذ فترة طويلة – برؤية رائعة حول كيفية اختيار فرقتهم للمساحات والأماكن المختلفة لتحويلها وتجديد صياغتها لتصبح أماكن عرض لعروضهم المتجولة دولياً.. مثل أوبرا La Tragedie de Carmen والملحمة التي تبلغ مدتها 10 ساعات The Mahabharata، وكان ليكا من وجهة نظر بروك مصمم المسرح المثالي، لذلك أطلق عليه بروك: سيد الفراغ Monsieur Space .

وأضاف شبل أنه نتيجة للمجهودات التي قام بها جان جي ليكا في خدمة الفن المسرحي محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى مسيرته الفنية الغنية، حصل على وسام فارس الفنون والآداب (فرنسا).

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى يحمل اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي .

الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى انطلق يوم 14 ديسمبر وتستمر حتى 19 ديسمبر 2021 علي مسارح القاهرة وبعض المحافظات ، والدورة تحمل اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي .

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم و تتشكل لجنته العليا من كل من : الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.