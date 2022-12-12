مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. بوابة تقديم المواهب الشابة وفرصة داعمة لصناعة السينما

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير ” CISFF”، في الفترة من 17 حتى 22 ديسمبر الجاري، وتعد الأولى دوليا من حيث المشاركة.

وتشهد الدورة الرابعة تقديم العديد من الفعاليات السينمائية ولجان التحكيم المكونة من النقاد السينمائيين المتخصصين أبرزهم الناقدة صفاء عمارة وفايزة هنداوي وأحمد عسر وغيرهم ، كذلك يقدم المهرجان في أيام الفعاليات الأفلام السينمائية القصيرة من دول مختلفة مجانا للجمهور ، للارتقاء بمهن صانعي الأفلام من خلال العروض وفعاليات التواصل واللجان والندوات المختلفة والأفلام القصيرة.

محمود قاسم : هذه المهرجانات للأسف لاتعرض أفلام سينمائية مصرية بصور كبيرة

أعرب الناقد محمود قاسم عن كون : مهرجانات السينما القصيرة يمنح فرصة جيدة للمواهب الشابة بتقديم أعمالهم المختلفة .

وأضاف للمال أن هذه المهرجانات للأسف لاتعرض أفلام سينمائية مصرية بصور كبيرة مقارنة بالسينما الأجنبية ، لأنه لاتوجد أفلام قصيرة لدينا بغزارة .

وأكد قاسم أن الدولة لاتنتج هذه النوعية من الأفلام السينمائية ، ومعظمهما تكون عبارة عن مشاريع التخرج لطلبة معاهد السينما بمصر ، لذلك لو كان عددها حوالي 50 فيلما سينمائيا يكون هناك فرصة للتنافس بينها بقوة .

ونوه أيضا أن هناك فنانات يحرصن على دعم مثل هذه الأفلام السينمائية القصيرة والمستقلة مثل سلوى محمد علي وبسمة وغيرهن ، وذلك تشجيعا منهم للمواهب التي تقدم هذه النوعية من الأعمال الفنية القصيرة .

وتابع قائلا أنه كان هناك في الماضي شركة انتاج لهذه الأفلام القصيرة ” سيماف” لكن لم تعد تنتج حاليا للأسف هذه الأفلام .

فايزة هنداوي : مهرجانات السينما القصيرة سواء القاهرة أو الأسكندرية أصبحا مهمين

وعلقت الناقدة فايزة هنداوي أحد أعضاء لجان التحكيم بالمهرجان قائلة: “أحب مهرجانات الأفلام القصيرة لأنها تعطي فرصة كبيرة لعرض الأفلام السينمائية وكذلك لصناعها بتقديم الأعمال السينمائية المختلفة لهم وخضوعها للتقييم والحصول على الجوائز والتكريمات أيضا”.

ولفتت إلى أنه يتم مناقشة هذه الأفلام في فعاليات المهرجان المختلفة ، وذلك كله مميزا للشباب ويكون هناك مسابقة للطلبة أيضا ، وتشارك فيه أفلام مختلفة من دول كثيرة عربية وأجنبية .

وأشارت الى أن مهرجانات السينما القصيرة سواء القاهرة للفيلم القصير أو الاسكندرية ، أصبحا من المهرجانات السينمائية الهامة السنين الماضية بالنسبة للجمهور والمتخصصين أيضا ، ويسعون لمتابعة فعالياتهما بشغف كبير خاصة المتخصصين بدرجة كبيرة .

ماجدة خير الله : اهتمام الجمهور بهذه الأفلام أدى لتواجد هذه المهرجانات

بدورها، قالت الناقدة ماجدة خير الله إن الفيلم القصير لم يكن له جمهورا في الماضي ، لكن السنين الأخيرة أصبح الجمهور يهتم بها في مختلف المهرجانات السينمائية سواء في الجونة وغيرها ، وجذبت نجوما مختلفين مثل اياد نصار وغيرهم لتقديمها .

وأوضحت أن اهتمام الجمهور بهذه الأفلام أدى لتواجد هذه المهرجانات مثل القاهرة والاسكندرية للفليم القصير، فمهرجان الاسماعيلية للأفلام التسجيلية يعرض النوعين الأفلام القصيرة والتسجيلية وتشهد اقبالا من الجمهور والمتخصصين حقيقة ، مؤكدة ينتظر الكثيرين هذه المهرجانات لمشاهدة الأفلام القصيرة من جميع دول العالم .

وتقبل المنصات الرقمية بشدة على الأفلام السينمائية القصيرة ، مثل شاهد ونتفليكس تقدم أفلام قصيرة جيدة للغاية وفق” خير الله” ، لافتة إلى أن دور السينما كانت تعرض أفلام قصيرة وتسجيلية قبل طرح الفيلم الطويل لكن ذلك توقف منذ سنين طويلة .