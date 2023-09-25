مهرجان الغردقة لسينما الشباب يختتم اليوم فعاليات الدورة الأولى

يقام مساء اليوم حفل ختام الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب ، وسيتم توزيع جوائز الدورة الأولى في الحفل بحضور كوكبة من النجوم والاعلاميين ، حيث شهدت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب اليومين الماضيين ، اقامة عدد من الندوات للنجوم هاني سلامة وحسين فهمي وسولاف فواخرجي ، تحدثوا خلالها عن جوانب كثيرة في مسيرتهم الفنية .

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي يستعرض مشاهد من الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان الثلاثة، للأعمال الطويلة والقصيرة، وأفلام الطلبة.

وتألق نجوم الفن فى حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، ومنهم حسين فهمى وزوجته، ومحمود حميدة، وإلهام شاهين، وهاني سلامة، وسلاف فواخرجي، وصبري فواز، وميرنا وليد، صفية العمري، وأمير شاهين، وسميرة محسن، وأحمد وفيق، ومصطفى هريدي، والمخرج الكبير محمد عبد العزيز، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمنتج جابي الخوري، والمنتج السينمائي محمد العدل، والمخرج خالد بهجت، والمخرج عمرو عابدين، ودكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما.

وتضمن الحفل أيضًا استعراض لجان التحكيم، وتكريم الفنان هاني سلامة من مصر، والفنانة سلاف فواخرجي من سوريا، والمخرج الأرميني جيفان افيتسيان، الذي اعتذر عن عدم الحضور.

مهرجان الغردقة السينمائي تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة المصرية السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.