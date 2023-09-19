مهرجان الغردقة لسينما الشباب.. ميلاد لتجربة جديدة تنتظرها آمال عديدة

تنطلق فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب خلال الأيام القادمة ، ويرأسه السيناريست محمد الباسوسي ومن أبرز القائمين عليه الكاتب الصحفي قدري الحجار وغيرهم.

وخلال الأيام المقبلة ستنطلق فعاليات الدورة الأولى ،وسيقام ماستر كلاس بها للنجم حسين فهمي لأول مرة وسيتم الاحتفاء بسينما يوسف شاهين بمناسبة مرور 15 عاما على رحيله .

أحمد النجار :مهرجان الغردقة لسينما الشباب هو مهرجان دولي وليس عربيا أو محليا فقط

أوضح الناقد الفني أحمد النجار أحد القائمين على مهرجان الغردقة لسينما الشباب ، أن المهرجان يهدف لتحقيق أمور كثيرة برغم قلة الإمكانيات المادية المتاحة مقارنة بمهرجانات سينمائية ضخمة مثل الجونة السينمائي وأهم هذه الأهداف ، جلب أفلام سينمائية للعرض الأول بفعاليات المهرجان.

وأشار إلى أنه من المهم رغم قلة الإمكانيات أن تظهر الدورة الأولى بصورة مشرفة ومميزة وفي نفس الوقت تعبر عن سينما الشباب التي يحلمون بها ولعرض أعمالهم ، لافتا إلى أنه سيضم المهرجان بعض الورش التدريبية لدكتور فريد النقراشي كورشة للتمثيل وورشة للإخراج للمخرج خالد بهجت لصناعة الفيلم .

وتابع قائلا إن المهرجان ستكون عروضه السينمائية مفتوحة لجمهور مدينة الغردقة بدون تذاكر تماما ، والورش التدريبية ستقام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، والعروض ستكون لأهل الغردقة وليست قاصرة على ضيوف المهرجان .

وأكد النجار أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب هو مهرجان دولي وليس عربيا أو محليا فقط ، لذلك سيتم تكريم شخصية مصرية وعربية ” النجمة سولاف فواخرجي ” وشخصية عالمية أيضا.

وأردف أنه تم اختيار النجم القدير حسين فهمي لتقديم ” ماستر كلاس ” في المهرجان ، لتاريخه السينمائي الطويل وخبرته الكبيرة ، حيث أنه لايمكن أن يقدم أي فنان ماستر كلاس ، إنما خبرة حسين فهمي كبيرة بمجال التمثيل والاخراج .

ولفت كذلك إلى أن المهرجان ستقام به ندوة لأفلام المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين ، بمناسبة الاحتفال بمرور 15 سنة على رحيله والأجيال التي ظهرت بعده لذلك سيكون هناك تكريما للنجم هاني سلامة باعتباره تلميذ يوسف شاهين وكذلك ندوات للفنانين الكبار صفية العمري ومحمود حميدة وهما من مدرسة يوسف شاهين أيضا وحسين فهمي عمل معه في مشواره السينمائي ، وستقام ندوة أخرى عن سينما الشباب ومواصفات الأفلام السينمائية التي تعبر عن هذه النوعية من السينما .

ماجدة موريس : جميع أفلام المهرجان لابد أن تناقش قضايا شبابية

وترى الناقدة ماجدة موريس أن مهرجان الغردقة لسينما يمكن أن يضيف موضوعات تهم فئة الشباب وهم يمثلون أكثر من 60 في المئة من الأشخاص ، ولهم مطالب وأمنيات وآىم ويحتاجون للاهتمام بهم في الموضوعات السينمائية .

استطردت قائلة أن جميع أفلام المهرجان لابد ان تناقش قضايا شبابية ، متمنية للمهرجان النجاح الكبير في فعاليات الدورة الأولى .

وقالت أيضا أن اختيار جيل الشباب واستهداف الأفلام المعروضة لتلك الفئة ، فذلك أمرا جيدا للغاية ويحدث لأول مرة في مهرجان سينمائي مصري .

محمد عبد الرحمن :حضور أهل المدينة التي يقام فيها أي مهرجان سينمائي هو المعيار الحقيقي لنجاحه

وقال الناقد الفني محمد عبد الرحمن أن أي مهرجان سينمائي يكون اضافة كبيرة للصناعة والأهم أن يستفيد منه سكان المدينة نفسها ، حيث أن ، فلو تم سؤالهم بعد انتهاء فعاليات المهرجان ولم نشعر ان الكثيرين منهم لم يتواجدوا بالمهرجان فهنا تظهر الأزمة الحقيقية وذلك دليل أن المهرجان لم يحقق تاثيره القوي والمتوقع منه .

وأضاف أن المهرجان بعنوان سينما الشباب ، فحتى الآن غير محدد مالمقصود بهذا المعنى لكن لو أعطى الفرصة لمخرجين وممثلين شباب لعرض أفلامهم السينمائية فسيكون حينها المهرجان اضافة كبيرة ، علاوة أن يحدث تفاعل واحتكاك بين الأجيال والقيام بورش عمل أيضا ، فلو توافرت هذه الأمور في فعاليات مهرجان الغردقة الدورة الأولى بالطبع سيكون مميزا .

وأشار إلى التخصص في نوعية أفلام سينمائية معينة بالمهرجانات السينمائية مثل الإسكندرية السينمائي الذي يعرض أفلام حوض البحر الأبيض المتوسط ، وكذلك مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يهتم بعرض أفلام الدول الأفريقية أما مهرجان القاهرة السينمائي لكونه دوليا يهتم بعرض أفلام من جميع دول العالم وكذلك الجونة السينمائي

وقال إن مهرجان الغردقة لسينما الشباب قرر أن يقدم أفلام لهذه الفئة مشددا على أنه هذا التقسيم يرجع للخريطة العامة لتلك المهرجانات ومهم أن يكون موجودا لأنه لو كانت الأفلام المعروضة بجميع المهرجانات السينمائية عاملة وشاملة ستكون متشابهة لحد كبير ، مؤكدا التصنيف مهم لكن يجب أن يكون موجودا بالفعل في فعاليات المهرجان ويوفر أفلام سينمائية كثيرة .