مهرجان العلمين في دورته الأولى.. كرنفال فني رياضي ثقافي هدفه الاستثمار والسياحة والثقافة

تنطلق الفترة المقبلة فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العلمين في الفترة 13 يوليو حتى 26 أغسطس ، وهو تجربة جديدة تضم برنامجا غنيا بالحفلات الموسيقية والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تتم على أرض مصر لأول مرة .

وانعقد الاجتماع التنسيقي لمجلس أمناء جائزة العلمين Al Alamein Awards، وذلك بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي والنجمة يسرا وعدد من النقاد بمجال الفن والرياضة .

خالد محمود : مدينة العلمين لها طبيعة ساحرة يمكن استغلالها

قال الناقد الفني خالد محمود للمال أن أي مهرجان ثقافي وفني جديد يضيف للحالة الابداعية في بلادنا والمشهد الفني والثقافي بصورة كبيرة ، خاصة إذا كان يقام تحت عباءة الدولة ويكون له دعما كبيرا فيساهم ذلك في اظهاره بصورة مميزة.

ولفت إلى أن مدينة العلمين لها طبيعة ساحرة يمكن استغلالها ، ولدينا شواطئ جميلة في بلادنا وأماكن مميزة مثلما نرى مهرجان كان السينمائي الذي يقام بمكان رائع ، لكن الأهم أن يكون هناك دعما كبيرا واهتماما بهذا المهرجان .

وشدد محمود على أن الدورة الأولى لمهرجان العلمين يجب أن يكون فيه تنسيقا هاما وضرورة البعد عن المجاملات في اختيارات الشخصيات المكرمة به والأنشطة التي ستقام ضمن فعالياته ، ومسألة التقييم تأتي بعد ذلك الأهم أن تخرج الدورة الأولى بصورة تليق بمكانة مصر في الأساس .

محمود قاسم :المرة الأولى التي تجتمع فيها الرياضة والفن في مهرجان واحد

أوضح الناقد محمود قاسم أن اقامة مهرجان بمدينة العلمين لتكريم مبدعين في السينما والرياضة والفن أمرا جيدا .

لكن هي المرة الأولى التي تجتمع فيها الرياضة والفن في مهرجان واحد ، لكن لابد أن يكون للمهرجان هوية وشخصية معينة وفق” قاسم” وإلا سيدخل المهرجان في مرحلة توهان .

نوه إلى أن مدينة العلمين تعتبر ناشئة حتى الآن وتستقبل العالم كله ، مثلما تم في الجونة السنين الماضية مع فارق وسائل الدعم لمهرجان العلمين ، وحينما تدعم الدولة ذلك أمرا جيدا.

دعاء حلمي : ليس مهرجانا سينمائيا وإنما سيكون عبارة عن ملتقى رياضي وللموضة

أكدت الناقدة دعاء حلمي المشاركة في لجنة الاجتماع التنسيقي لمجلس أمناء جائزة العلمين Al Alamein Awards، أنه سيكون جاذبا للاستثمار والسياحة والثقافة فهدفه ليس المصريين فقط وانما العرب والأجانب وله أهمية قصوى .

وكشفت أنه ليس مهرجانا سينمائيا وإنما سيكون عبارة عن ملتقى رياضي وللموضة والسينما والغناء ، فكل أسبوع سيقام حفل غنائي به وستكون مدته شهرين تقريبا ولايوجد مهرجانا مدته هكذا بل هو كرنفال متنوع للسينما والرياضة والموضة والغناء ، مثل موسم الرياض ومهرجان دبي للتسوق المقام سنويا .

وعلى هامش المهرجان سيكون هناك جائزة Alamein Awards بقيادة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني .

وسيقام حفل كبير يكرم فيه رموز الوطن العربي في الفن وكذلك بمجال الرياضة باختيار النقاد الرياضين مثل حسن المستكاوي وكذلك كابتن حازم امام وكابتن عماد متعب ، واللجنة التنسيقية مكونة من 11 عضوا وسيجتمعون الفترة القادمة لاختيار الشخصيات المكرمة في الحفل الختامي للمهرجان .

كمال زادة : مدينة العلمين ليست صغيرة وتحتمل إقامة مهرجان وحدث كبير

بدوره، قال كمال زادة أحد المؤسسين لمهرجان الجونة السينمائي إنه يمكن إقامة مهرجان ثقافي أو فني في أي مكان بمصر ، لاسيما أن مدينة العلمين ليست صغيرة وتحتمل اقامة مهرجانا وحدثا كبيرا موسيقيا وثقافيا ورياضيا وفنيا بها .

أشار أيضا إلى أن مدينة العلمين مشرفة جدا محليا وعالميا وفي كل مكان ، وأمرا رائعا اقامة مهرجانا جديدا فيها يتم فيه تكريم فنانين ومبدعين في مجالات مختلفة .

أردف قائلا إن مهرجان الجونة السينمائي يمثل حدثا مختلفا ومغايرا تماما عن مهرجان العلمين ، حيث أن الجونة ظهر في توقيت كان فيه تغير في مجال المهرجانات المحلية ، وحينها توقفت مهرجانات عربية مختلفة مثل القاهرة السينمائي ودبي السينمائي وأبو ظبي السينمائي .