مهرجان السويس للموسيقى في إطلالته الأولى.. «الطرب الأصيل» يستعيد بريقه في الأقاليم

تنطلق خلال الأيام القادمة تحديدا في الفترة 24 حتى 26 يونيو الجاري ، فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السويس للموسيقى والغناء تحت رعاية دار الأوبرا المصرية ، بالتعاون مع وزارة السياحة ومحافظة السويس ، ويضم المهرجان 3 أيام متتالية يتخللها 6 عروض فنية .

ويشارك في الدورة الأولى لمهرجان السويس ، الفنان الكبير هاني شاكر والمطرب أحمد جمال ، ويحي شاكر نقيب الموسيقيين أولى ليالي المهرجان بقيادة المايسترو مصطفى حلمي الجمعة 27 يونيو ، بالاضافة لمشاركة نجوم الأوبرا للموسيقى العربية منهم رحاب مطاوع ووليد حيدر والمطربة ريهام عبد الحكيم بقيادة المايسترو أحمد عامر .

وفي مايو الماضي شهدت محافظة الشرقية لأول مرة تواجد مهرجان للموسيقى بها ” تل بسطا” تحت رعاية دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة، بمشاركة الفنانين الكبريين مدحت صالح وعلى الحجار، وعازف العود حازم شاهين.

محمود فوزي : من حق جمهور الأقاليم حضور حفلات غنائية لنجوم الغناء

قال الناقد الموسيقي محمود فوزي أن دار الأوبرا المصرية واجب عليها التواجد في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف من حق جمهور الأقاليم بالمحافظات المختلفة حضور حفلات غنائية وموسيقية كبرى لنجوم الغناء بمصر

وتابع أنه يجب تخفيض أسعار تذاكر حفلات هذه المهرجانات المقامة بمختلف المحافظات ، بالإضافة لضرورة تكثيف الدعاية اللازمة لهذه الحفلات والفعاليات الموسيقية .

وعن مشاركة مطربين معينين مثل هاني شاكر في أكثر من مهرجان أقيم بالمحافظات الفترة الماضية قال : هناك نجوم يعتبرون أن تواجدهم في هذه الفعاليات الموسيقية بالمحافظات واجب وطني وليس من الناحية الفنية فقط ، ليسمعهم جمهور الأقاليم بعد أن كان المستمعين مقتصرين على جمهور القاهرة والاسكندرية طيلة الوقت .

ولفت إلى أنه يكفي مشاركة نجم كبير واحد في هذه المهرجانات القصيرة زمنيا سواء هاني شاكر أو مدحت صالح أو علي الحجار ، وذلك سبب مشاركة هاني شاكر في أكثر من مهرجان بالمحافظات أقامته دار الأوبر المصرية بجانب باقي الأسماء التي تم ذكرها .

اسلام خليل : هذه المهرجانات تعوض غياب ليالي التلفزيون عن الجمهور

وقال الشاعر الغنائي إسلام خليل إن هذه المهرجانات المقامة في أقاليم مصر تكون مفيدة جدا لنقل ثقافات مختلفة للجمهور .

وأضاف أن هناك مسرحيات تقام في المحافظات لبعض الفنانين ، وحضر احدى هذه المسرحيات في محافظة السويس بطولة انتصار ومجيد فكري اخراج حسام الدين صلاح ، وتم عرضها في أكثر من محافظة .

واستطرد قائلا إن هناك فرق موسيقية خاصة تعرض أعمالها الفنية في محافظات مختلفة السنين الماضية ، لذلك شيئا مميزا أن يتم نقل الفعاليات الموسيقية المختلفة لهذه المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية ، بعد اختفاء ليالي التلفزيون وحفلات أضواء المدينة التي كانت تجذب الجمهور المصري في جميع محافظات مصر في الماضي .

علي عبد الفتاح : هذه المهرجانات تابعة لوزارة الثقافة وتعتبر فكرا جديدا تماما لم يحدث سابقا

ويرى علي عبد الفتاح المسؤول عن المحتوى الموسيقي بمزيكا ، أن هذه المهرجانات تضيف لجمهور المحافظات الذين لايستطعيون التواجد في القاهرة مشاهدة نجوم الغناء الكبار المختلفين والاستماع لهم في هذه الحفلات المقامة بمهرجانات دار الأوبرا المصرية .

ونوه إلى أنها تكون فرصة كبيرة للمطربين أيضا لمتابعة ومشاهدة جمهور مختلف وجديد بهذه الأقاليم ، وهل أغنياتهم يتم الاستماع لها في هذه المحافظات أم لا .

وأوضح عبد الفتاح أن هذه المهرجانات تابعة لوزارة الثقافة ، وتعتبر فكرا جديدا تماما لم يحدث سابقا في المجال الموسيقي ، حيث أن هذه الحفلات الجماهيرية والأعمال الموسيقية المقدمة وبها فن راقي وهادف خاصة حينما ترعاه درا الأوبرا المصرية تساهم في الارتقاء بالذوق العام للجمهور في هذه المحافظات .

وأكد أن كل مطرب أو فنان قادر على تقديم فنه وأغنياته وموسيقاه لهذه المحافظات ، التي يصعب على جمهورها الوصول لمحافظات القاهرة والاسكندرية يجب ألا يتردد أبدا في الغناء بهذه المحافظات مثلما يفعل النجوم هاني شاكر ومدحت صالح وغيرهم .