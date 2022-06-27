مهرجان السويس للغناء.. ترويج للآثار السياحية وإحياء تراث موسيقي بها

تتبنى دار الأوبرا المصرية حاليا إحياء التراث الموسيقي في جميع محافظات الجمهورية المختلفة ، بالقيام بجولة غنائية فيها وإحياء ليالي موسيقية من خلال بعض المطربين ونجوم الغناء ، حيث شهدت محافظة السويس الساعات الأخيرة ختام الدورة الأولى لمهرجان السويس للموسيقى والغناء.

وأحيا حفل افتتاح مهرجان السويس للموسيقى المطرب الكبير هاني شاكر ، وشهد حضورا جماهيريا لافتا.

محمد منير : حفل هاني شاكر شهد حضورا جماهيريا كبيرا ونسعى للترويج للآثار السياحية بالمحافظة

أوضح محمد منير المسؤول الإعلامي لدار الأوبرا المصرية ، أن الهدف من إقامة مهرجان بمحافظة السويس حاليا هو تجسيده فكرة الاستثمار في القوى الناعمة للترويج من خلالها للآثار السياحية في مصر بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية ، تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وذلك لنشر الفنون الراقية التي تهدف لبناء الإنسان في هذه المحافظات المختلفة بالجمهورية.

ولفت إلى أن حفل المطرب الكبير هاني شاكر بمحافظة السويس شهد حضور أكثر من 5000 شخص من الشباب والفتيات من أبناء المحافظة ، كما شاركت إحدى المواهب من السويس بالغناء في الحفل أيضا.

وأكد منير للمال أن حفل أحمد جمال في الليلة الثانية للمهرجان ، شاركت فيه موهبة جديدة من السويس ” أميرة معروف ” ، كما تم تقديم موهبة ثالثة تغني في فرق الأوبرا المصرية في الليلة الختامية للمهرجان أمس ” محمد ماندو ” ، مشيرا إلى أننا نسعى لتقديم مهرجانات الفترة القادمة في مختلف المحافظات بمصر ، لنشر الفن الراقي للجمهور بها ومواجهة كثير من الأفكار الهدامة التي قد تشغل ذهن أبناء هذه المحافظات.

عصام كاريكا: تواجد دار الأوبرا المصرية في مختلف المحافظات بمصر لأول مرة شيء جديد

وأعرب الملحن عصام كاريكا فقال : إن تواجد دار الأوبرا المصرية في مختلف المحافظات بمصر لأول مرة شيء جديد ومميز لم يقدم سابقا في المجال الموسيقي.

وتابع أن إحياء أكثر من مطرب حفلات غنائية بمحافظة السويس حاليا مثل فنان كبير بقيمة هاني شاكر وغيره ، يعتبر إضافة كبيرة للمهرجان وأبناء المحافظة، حيث يستطيعون من خلال هذه الحفلات والأمسيات الغنائية المختلفة لدار الأوبرا المصرية بالسويس، رؤية هاني شاكر وغيره من المطربين المحبوبين لدى الجمهور المصري في كل المحافظات .

حيث إنه يصعب كثيرا على جمهور السويس وغيرها من المحافظات المصرية ، التواجد في حفلات مختلف المطربين المصريين ونجوم الغناء في القاهرة المعروفة، بزيادة عدد الحفلات الغنائية بها بصورة تزيد عن أي محافظة مصرية أخرى.

مجد القاسم : ما تقوم به دار الأوبرا المصرية سياسهم في الحفاظ على التراث الموسيقي

ويرى المطرب مجد القاسم أن إقامة دار الأوبرا المصرية لمهرجان موسيقي بالسويس حاليا ، شىء عظيم جدا لأنه يكفي فكرة تبني كيان مهم مثل الأوبرا لمهرجان للموسيقى والغناء بمحافظة أخرى غير المعتادة بالنسبة لها وهي القاهرة والإسكندرية.

خاصة أننا حاليا افتقدنا الموسيقى الشرقية بنسبة 90%، لذلك ما تقوم به دار الأوبرا المصرية ، سيساهم في الحفاظ على التراث الموسيقي وتوعية الجمهور بموسيقانا الشرقية الراقية، التي تأثرت نوعا ما بظهور موجات من الأغاني السنتين الأخيرتين مثل المهرجانات والراب وغيرها .

ويضيف القاسم أنه يشارك في مهرجانات دار الأوبرا المصرية سنويا في مهرجان القلعة للموسيقى ، ويكون عرسا للغناء والموسيقى بشكل جاد ومهم وفي منطقة أثرية مهمة في مصر ، لكنه لم يتواجد حتى الآن بمهرجانات المحافظات المصرية المختلفة التي تتبناها الأوبرا الفترة الحالية .