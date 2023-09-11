مهرجان الجونة يعلن فتح باب التسجيل لاعتماد محبي السينما

أعلنت ادارة مهرجان الجونة السينمائي اليوم عن فتح باب التسجيل للجمهور ، الذي يحب الأفلام السينمائية للحصول على بطاقة اعتماد محبي السينما لحضور فعاليات الدورة السادسة التي تقام في الفترة من 13 حتى 20 أكتوبر القادم .

تبلغ تكلفة استخراج بطاقة اعتماد محبي السينما الواحدة 1000 جنيه مصري، ويمكن التسجيل والإطلاع على كافة المعلومات التي تخص البطاقة عبارة زيارة موقع المهرجان

ويمنح حامليه أيضًا فرصة مشاهدة أكبر قدر ممكن من الأفلام والتواجد في أبرز أحداث الصناعة يوميًا، إذ يؤهل حامليه للحصول على 3 تذاكر يوميًا لحضور المناقشات والمحاضرات بواقع تذكرة واحدة للفعالية الواحدة، كما يمكنهم من الحصول على 4 تذاكر يوميًا لمشاهدة الأفلام بواقع تذكرة واحدة لكل فيلم.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.