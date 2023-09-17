مهرجان الجونة يضيء قريبا بعد انقطاع عام.. نقاد: عودة مهمة لإثراء الساحة السينمائية

تنطلق الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي الفترة القادمة بعد توقفه العام الماضي ، وذلك في الفترة 13 حتى 20 أكتوبر القادم برئاسة انتشال التميمي وعمرو منسي تحت رعاية سميح ساوريس وشقيقه رجل الأعمال نجيب ساوريس مؤسس المهرجان منذ سنوات .

يعتبر مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي.

إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

فايزة هنداوي :تواجد الجونة السينمائي ساهم في تشجيع الدولة على إعادة البريق مرة ثانية لمهرجان القاهرة السينمائي

شددت الناقدة فايزة هنداوي على أن مهرجان الجونة السينمائي لاينقصه أي شئ أبدا سواء في الامكانات المادية أو المعنوية حينما توقف العام السابق ، فتتواجد فيه أفضل الأفلام السينمائية والتجارب الجديدة ويتواجد أيضا لجنة تحكيم قوية ونجوم عالميين لتكريمهم .

وأكدت للمال أيضا أنه يتم إقامة ماستر كلاس في فعاليات المهرجان وتكون على أعلى مستوى ، ويحضر جمهورا يملأ قاعات المهرجان .

ولفتت إلى أن عودته مرة أخرى بعد توقفه أمرا رائعا .

وتواجد مهرجان الجونة السينمائي وفق هنداوي، ساهم في تشجيع الدولة على اعادة البريق مرة ثانية لمهرجان القاهرة السينمائي بعد أن كان ضعيفا السنين الماضية قبل ظهور الجونة السينمائي ، لكن بوجوده قررت الدولة دعم القاهرة السينمائي بقوة بمختلف الامكانات لكونه مهرجان الدولة الأول ويجب ألا يكون ضعيفا فنيا ، بالفعل أصبح مهرجان القاهرة السينمائي خلال الدورات الأخيرة قويا وبمستوى فني عال وتواجد فيه نجوم عالميين وكذلك أصبحت أفلامه المعروضة به جيدة ولجنان التحكيم مميزة أيضا .

وفيما يتعلق بانتقاد الجونة السينمائي الأعوام الماضية قالت هنداوي إن الإعلام يركز فقط على السجادة الحمراء وفساتين النجمات بالمهرجان ولا يركز على الفعاليات والأفلام السينمائية المعروضة به ، رغم أن المهرجانات السينمائية العالمية بها هذه الفساتين ولايوجد “دريس كود” في المهرجانات ولايمكن لنجيب ساوريس أو ماريان خوري الزام الفنانات بزي معين.

وأوضحت أن مهرجانات الأوسكار وغيرها لا تلزم النجمات بملابس معينة حتى لو كانت عارية ، فهي ليست قضية بالنسبة للمهرجان بل يجب محاسبته على نداوته وفعالياته وأفلامه السينمائية فقط وفق” هنداوي ” .

نادر عدلي : مهرجان الجونة السينمائي من المهرجانات السينمائية المبهجة بشكل عام

بينما أوضح الناقد الفني نادر عدلي للمال أن مهرجان الجونة السينمائي هذا العام يخوض تجربة جديدة لأول مرة في مسيرته وهي اطلاق سوق الجونة السينمائي ، وهي خطوة لم يقترب منها أي مهرجان سينمائي سوى القاهرة السينمائي ولم يحقق نجاحا فيها .

أشار الى أن السوق معناه ان يكون هناك صالات عرض سينمائية داخل الجونة حتى يتحمس العالم لتقديم أفلام سينمائية للمهرجان ، وهي خطوة صعبة نتمنى لها النجاح .

ولفت إلى أن مهرجان الجونة السينمائي من المهرجانات السينمائية التي تملك دعما ماديا كبيرا، وهي ميزة يفتقدها معظم المهرجانات السينمائية ، وذلك يسمح للجونة بوجود أفلام سينمائية جيدة الدورات السابقة .

أما فيما يتعلق بتكريم الشخصيات السينمائية قال إن التكريم كان يمنح في المهرجان لأ صحاب الرصيد السينمائي الكبير أما حاليا فهناك توجه من المهرجان بتكريم أصحاب الرصيد في الشارع بصورة أكبر ، وهو توجه لايقوم على قواعد محددة بقدر السوشيال ميديا ودراسات محدودة لهؤلاء المكرمين لأن انتاجهم السينمائي محدودا وفق” عدلي ” .

وأكد عدلي أن مهرجان الجونة السينمائي من المهرجانات السينمائية المبهجة بشكل عام ، ومن الناحية الجماهيرية فجمهوره يكاد يكون محدود للغاية باستثناء استضافة بعض الصحفيين للحديث عنه ليس أكثر .

عماد يسري : ستكون دورة مختلفة بوجود ماريان خوري مديرا للمهرجان

وقال الناقد الفني عماد يسري إن هناك ثقة كبيرة المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام ” مارين خوري” أن تكون دورة مختلفة وتحقق طمحات جميع السينمائيين بمصر ، من ناحية توافر أفلام على مستوى فني عال ، وكذلك دعم المواهب الشابة فذلك مهما للغاية لصناعة السينما .

بالإضافة لوجود حالة التبادل الثقافي وتبادل الخبرات بين الشركات وموزعي الأفلام السينمائية والزخم الذي سيتواجد في المهرجان وفق” يسري” .

وتمنى أن يتوافر عروض لهذه الأفلام السينمائية في القاهرة وباقي المحافظات بعد انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وفق” يسري” ، لأن هناك فئة كبيرة من الجمهور لن تستطيع حضور المهرجان ومشاهدة تلك الأفلام .

وشدد يسري على أنها ستكون دورة مختلفة تفيد صناعة السينما ، وسيكون تأثيرها ايجابي بوجود ماريان خوري لخبرتها الكبيرة في صناعة السينما.