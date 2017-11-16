مهرجان الجونة يرتفع بإشغالات أوراسكوم للفنادق لأكثر من 100%

أسماء السيد كشف خالد بشارة، الرئيس للتنفيذي لشركة أوراسكوم للفنادق، أن مهرجان الجونة الذي استضافته الشركة مؤخرًا ارتفع بنسبة إشغالات فنادق الشركة لأكثر من 100%. وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة، اليوم، أن المهرجان حضره أكثر من 1000 مدعو من إعلاميين ونجوم محليين ودوليين من

أسماء السيد

كشف خالد بشارة، الرئيس للتنفيذي لشركة أوراسكوم للفنادق، أن مهرجان الجونة الذي استضافته الشركة مؤخرًا ارتفع بنسبة إشغالات فنادق الشركة لأكثر من 100%.





وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة، اليوم، أن المهرجان حضره أكثر من 1000 مدعو من إعلاميين ونجوم محليين ودوليين من جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن شركته قامت ببناء 4 أدوار عرض سينمائي على أعلى مستوى تقني، كما تم إنشاء موقع للاحتفالات يتم استخدامه لاحقًا لاستضافة جميع الحفلات الموسيمية وحفلات الزفاف.

ونظمت شركة أوراسكوم، اليوم، مؤتمرًا صحفيًّا بمقرها؛ لمناقشة نتائج الأعمال، وخطط الشركة المستقبلية.