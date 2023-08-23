مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن قائمة أفلامه للدورة السادسة

كشفت ادارة مهرجان الجونة السينمائي الساعات الأخيرة عن قائمة الأفلام السينمائية المقرر عرضها ضمن فعاليات الدورة السادسة للمهرجان ، والتي ستقام في الفترة 13 حتى 20 أكتوبر القادم .

من الأفلام المهمّة التي سيعرضها المهرجان “تشريح سقوط” للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه، الفائز بـ”السعفة الذهبية” في مهرجان كانّ الأخير، بالإضافة إلى الوثائقي “على قارب الأدامان” للمخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، الحائز على جائزة “الدبّ الذهبي” في مهرجان برلين هذا العام، وأيضاً “درب غريب” للمخرج البرازيلي غوتو بارنتيه الذي حصد 4 جوائز هامة في دورة 2023 من مهرجان ترايبيكا السينمائي.

مجموعة الأفلام تسلّط الضوء على صنّاع الأفلام الدوليين المرموقين، ومن جهة ثانية تقدّم تشكيلة فريدة من الأعمال الأولى لسينمائيين واعدين ينتمون إلى أجزاء مختلفة من العالم.

عن الدوافع خلف اختيار أفلام هذه الدورة، قال انتشال التميمي، مدير المهرجان: “كانت عملية الاختيار رحلة من الاستكشاف والتبصّر. كالعادة، نسعى إلى أفلام تتناغم مع الأصالة، وتتحدّى القوالب السردية النمطية، وتنشأ حواراً بين الثقافات. كلّ فيلم اختارناه هو شهادة على نظرة صاحبه المتميزة، ويجسّد جوهر التزام المهرجان بالإبداع والتنوع والاحتفاء بفنّ السينما”.

فيما قالت ماريان خوري، المدير الفني للمهرجان: ” أعرف مهرجان الجونة السينمائي منذ انطلاقته، رغم أنني انضممتُ إليه حديثاً. لطالما سعى المهرجان ليصبح منصّة تحتفي بجميع أطياف السينما. وعبر هذه التشكيلة من الأفلام، لا نشيد فحسب بالأعمال المتقنة لصنّاع الأفلام المخضرمين، بل ننتصر أيضاً للأصوات التي تجسّد مستقبل صناعتنا. تعدنا اختيارات هذا العام برحلة سينمائية ترضي محبي السينما المحترفين والشغوفين باستكشاف آفاق جديدة”.

وتشمل قائمة الأفلام المختارة في الدورة المقبلة لمهرجان الجونة السينمائي

تشريح سقوط Anatomy of a Fall | جوستين ترييه | فرنسا | روائي طويل.

ساندرا (ساندرا هولر) كاتبة ألمانية تعيش مع زوجها صامويل (صامويل تييس) وابنهما دانيال (ميلو ماشادو غرانير) المصاب بعمى جزئي، في بيت جبلي واقع في جبال الألب الفرنسية. عندما يموت صامويل في ظروف غامضة، يصعب على التحقيقات تحديد ما إذا كانت وفاته انتحاراً أم حادث مفتعل.

نال الفيلم “السعفة الذهبية” في مهرجان كانّ السينمائي 2023.

كرورا The Buriti Flower | جوان سالافيزا، رينيه نادر ميسورا | البرازيل | روائي طويل.

من خلال عيني طفلها، تعود باتبرو (إيلدا باتبرو كراهو) بالزمن إلى نحو ثلاثة عقود، إلى تاريخ أجدادها الأصليين، في قلب الغابات البرازيلية. يروي الفيلم قصّة شعب الكراهو، وأفراده من السكّان الأصليين للبرازيل. عانى هؤلاء من الاضطهاد المتواصل، إلا إنهم، تابعوا مسيرتهم النضالية وابتكار أساليب مقاومة جديدة، عبر التمسّك بطقوس أجدادهم وحبّهم للطبيعة.

حصل الفيلم على جائزة المجموعة في مسابقة “نظرة ما” داخل مهرجان كانّ السينمائي 2023.

“إيكو” The Echo | تاتيانا هويزو | المكسيك، ألمانيا | دوكودراما طويل.

في قرية إيل إيكو المكسيكية، يعتني الأطفال بالماعز وبكبار السن في عائلاتهم. وفيما تصارع التربة ضد الجفاف والصقيع، يتعلّم الأطفال التكيف مع مفهوم الموت والمرض وأيضاً الحب بالصمت والكلمات.

فاز “إيل إيكو” بجائزة أفضل فيلم وثائقي وأفضل مخرج في قسم “إنكاونتر” في مهرجان برلين 2023.

“مايو ديسمبر” May December | تود هاينز | الولايات المتحدة الأمريكية | روائي طويل.

بعد مرور عشرين عاماً على قصّة حبّ غرايسي (جوليان مور) وزوجها جو (الذي يصغرها بـ23 عاماً) التي شغلت صحف الفضائح في البلاد، تأتي إليزابيث بيري (ناتالي بورتمان) وهي نجمة هوليوودية، لقضاء بعض الوقت مع العائلة بهدف التقرّب من غرايسي التي ستؤدي دورها في فيلم، وهو ما ينتج عنه وقوع الأسرة تحت الكثير من الضغوطات.

عُرض الفيلم في مسابقة مهرجان كانّ 2023.

“ليلة غامضة – إلى اللقاء هنا، في أي مكان” Obscure Night – Goodbye Here, Anywhere | سيلفان جورج | فرنسا، سويسرا | وثائقي طويل.

مليلة، مدينة مغربية تحت السيادة الإسبانية، تقع على الحدود البرية التي تفصل أفريقيا عن أوروبا، ويتّجه إليها المهاجرون من آسيا وبلاد المغرب وإفريقيا. بقعة جغرافية يمكن ان نرى فيها سياسات الهجرة الأوروبية ومخاطرها وعواقبها.

حصل الفيلم على تنويه خاص في مهرجان لوكارنو 2023 حيث عُرض في المسابقة الدولية.

“على قارب أدامان” On the Adamant | نيكولا فيليبير | فرنسا| وثائقي طويل.

دار رعاية لكبار السن تطل على نهر السين في قلب العاصمة الفرنسية. تفتح الدار أبوابها أمام كبار السن الذين يعانون من أمراض عقلية، وتقدّم لهم الرعاية المطلوبة حتى لا يفقدوا العلاقة بالحاضر، كما تساعدهم في رفع روحهم المعنوية. تنتشر على متن القارب أجواء رقيقة ومرحة من الحرية، وهي مشبّعة بهالة من الدفء والتعاطف والفضول.

فاز الفيلم بجائزة “الدب الذهبي” في مهرجان برلين السينمائي 2023.

“برج بلا ظلال” The Shadowless Tower جانغ لو | الصين | روائي طويل.

جيو وينتونغ (سين بايكينغ)، ناقد طعام كهل، يجوب على المطاعم المحلية في مدينة بكين الحيوية برفقة زميلته المصوّرة أويانغ الأصغر منه سناً. جيو مُطلّق ولديه ابنة في السادسة، علاقته سيئة بوالده منذ عدة عقود. يبحث جيو عن منظور جديد للحياة، بينما يعيد النظر في فشله كأب وابن وحبيب.

شارك الفيلم في مهرجان برلين 2023، كما حصد في مهرجان بكين السينمائي الدولي جائزة أفضل مساهمة فنية، وجائزة أفضل ممثّل (سين بايكينغ)، وجائزة أفضل ممثّل مساعد (تيان جوانغ جوانغ)، وأفضل سيناريو (جانغ لو)، وأفضل تصوير سينمائي (بياو سونغري).

درب غريب” A Strange Path | غوتو بارنتيه | البرازيل | روائي طويل.

مخرج شاب يعود إلى بلدته محاولاً إحياء العلاقة مع والده، في ظلّ تسارع تفشّي وباء كورونا في أنحاء البرازيل. لكن علاقتهما تصبح أشد تعقيداً بسبب حدوث ظاهرة شديدة الغرابة عندما يقترب أحدهما من الآخر.

حصد الفيلم أربع جوائز في مهرجان ترايبيكا السينمائي: “أفضل فيلم روائي طويل دولي”، “أفضل تمثيل” (كارلوس فرانسيسكو)، “أفضل سيناريو”، “أفضل تصوير سينمائي” (لينغا أكاسيو).

شباب (ربيع)” (Youth (Spring | وانغ بينغ | الصين، فرنسا، لوكسمبور، هولندا | وثائقي طويل.

صُوِّرت أحداث الفيلم على مدار ست سنوات، ويدور على العمل الشاق للخياطين والخياطات داخل مصانع الملابس في الصين. رغم الوتيرة الهادئة للأحداث، تلتقط كاميرا المخرج وانغ بينغ وضمات من الأمل.

شارك الفيلم في مسابقة مهرجان كانّ السينمائي 2023.

“لا شيء أخسره” All to Play For | دلفين ديلوجيه | فرنسا | روائي طويل | العمل الثاني للمخرجة.

تعيش سيلفي (فيرجيني إيفيرا) برفقة ابنيها سفيان وجان جاك، ويشكّل الثلاثي عائلة مترابطة. ذات يوم، خلال غياب سيلفي عن البيت، يتعرض سفيان لإصابة، ممّا يدفع الخدمات الاجتماعية لانتزاع الطفل من حضانة أمّه وإيداعه في دار رعاية.

شارك الفيلم في قسم “نظرة ما” داخل مهرجان كانّ 2023.

“أن نحلم ونموت” Dreaming & Dying | نيلسون يو | سنغافورة، إندونسيا| روائي طويل | العمل الأول لمخرجه.

بعد مرور سنوات عدة، يلتئم شمل ثلاثة أصدقاء هم في منتصف أعمارهم. ينطلق الثلاثي في رحلة من التعبير عن المشاعر المخبأة، إلا إن إجازتهم معاً تأخذ منعطفاً غير متوقع عندما تبدأ لمحات من حيواتهم السابقة في الظهور.

نال الفيلم جائزتين في مهرجان لوكارنو السينمائي، وهما “النمر الذهبي” وجائزة أفضل عمل أول.

“بورتريه عائلي” Family Portrait | لوسي كير | الولايات المتحدة الأمريكية | روائي طويل| العمل الأول لمخرجته.

تبوء محاولة إحدى العائلات لالتقاط صورة جماعية بالفشل، فيتحول الأمر إلى حالة تشبه الحلم عندما تختفي الأم، فتبدأ ابنتها في رحلة حثيثة للعثور عليها.

شارك الفيلم في مهرجان لوكارنو ضمن مسابقة صنّاع أفلام الحاضر.

“و أمكنني الغرق بسبات” If Only I Could Hibernate | زولجارغال بيورفداش | منغوليا، فرنسا، سويسرا | روائي طويل| العمل الأول لمخرجته.

أولزي (باتسوج أورتسايخ)، مراهق فقير يسعى للفوز في مسابقة علمية تؤهله للحصول على منحة. في هذه الأثناء، تعثر والدته على عمل في الريف، فتتركه برفقة أشقائه الصغار في مواجهة البرد القارس.

شارك الفيلم في مسابقة”نظرة ما” في مهرجان كانّ السينمائي 2023.

“بلاد ضائعة” Lost Country | فلاديمير بيريشيتش | صربيا، كرواتيا، فرنسا، لوكسمبورغ | روائي طويل | العمل الثاني لمخرجه.

صربيا 1996. خلال التظاهرات ضد سلوبودان ميلوسيفيتش، يمر ستيفان (يوفان غينيتش) ابن الـ15 عاماً بالثورة الأعنف في حياته، إذ سيتوجب عليه مواجهة والدته الحبيبة (ياسنا ديوريسيتش) التي تشارك النظام الفاسد الذي يثور ضده هو وأصدقاؤه.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في قسم “أسبوع النقّاد” في مهرجان كانّ السينمائي حيث فاز بجائزة لوي روديرير.

“عدواني” Scrapper | شارلوت ريغان | المملكة المتحدة | روائي طويل |العمل الأول لمخرجته.

يستكشف الفيلم قصّة جورجي جورجيا، صبية في الثانية عشرة من عمرها، تعيش بمفردها في شقّتها في لندن، وفجأةً، يعود إلى حياتها والدها الغائب، فيقلبها رأساً على عقب. يؤدي دور والدها هاريس ديكنسون الذي شارك في “مثلّت الحزن” الحائز على “السعفة الذهبية” في مهرجان كانّ 2022.

حصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان سندانس.

“ستيبنه” Stepne | مارينا فرودا | أوكرانيا، ألمانيا، بولندا، سلوفاكيا |روائي طويل| العمل الأول لمخرجته.

تدور الأحداث في الطبيعة الشتوية الأوكرانية، حيث القرى الضائعة، والشعور المتصاعد بالعزلة المنتشر بين الناس في عالم ما بعد الاتحاد السوفياتي. إنها قصة أناتولي (أولكساندر ماكسياكوف)، رجل عائد إلى بلدته ليعتني بوالدته المحتضرة.

فاز الفائز بجائزة أفضل مخرجة في المسابقة الدولية لمهرجان لوكارنو 2023.

“طوطم” Totem| ليلا أفيليس | المكسيك، الدنمارك، فرنسا | روائي طويل| العمل الثاني لمخرجته.

سول (نايما سنتيس)، طفلة في السابعة، تقضي يومها في منزل جدها، وتساعد أفراد عائلتها في الإعداد لحفلة عيد ميلاد مفاجئة لوالدها. خلال ساعات اليوم، تفرض الفوضى سيطرتها مدمرةً روابط عائلة، وهو ما يساعد سول على استيعاب مفهوم التخلّي.

نال الفيلم الجائزة الكنسية في مهرجان برلين 2023، جائزة “الطائر الناري الذهبي” لسينما الشباب في مهرجان هونغ كونغ، وجائزة أفضل مخرج وأفضل موسيقى في مهرجان بكين السينمائي.

“همسات النار والماء” Whispers of Fire & Water | لوبداك تشاترجي | الهند | روائي طويل| العمل الأول لمخرجه.

شيفا، فنّان تجهيز صوتي من كلكتا، يزور أكبر منطقة لاستخراج الفحم في شرق الهند. يكافح للعثور على عملاء محتملين في عمله، فتتفاقم مشاكله وتتشابك حياته مع تلك التي في المناجم.

شارك الفيلم في مسابقة صنّاع أفلام الحاضر في مهرجان لوكارنو 2023.

“سماء بلاستيكية” White Plastic Sky | تيبور بانوتشكي، سارولتا تسابو |المجر، سلوفاكيا| روائي طويل | عمل أول.

2123. أمام شح الموارد، ما عاد الجنس البشري يستطيع العيش إلا من خلال المقايضة: في سن الـ50، يتحول كلّ مواطن تدريجاً إلى شجرة. عندما يكتشف ستيفان أن زوجته نورا قد وقّعت على التبرع بجسدها، ينطلق في مهمة لإنقاذها.

شارك الفيلم في مهرجان برلين 2023، ومهرجان أنسي لسينما التحريك، كما نال تنويهاً خاصاً في مهرجان زغرب الدولي لأفلام التحريك.

هذه المجموعة المتميزة من الأفلام تعكس الإمكانات الديناميكية للمواهب الجديدة. نتطلّع لموعدنا السينمائي السنوي في شهر أكتوبرالقادم، لنسمح لأنفسنا بالانغماس في كوكب من القصص الأسرة صحبة عشّاق السينما من كافة أنحاء العالم. سنكرم الماضي ونستمتع بالحاضر، ونشعل شرارة المستقبل.