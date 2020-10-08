مهرجان الجونة السينمائي يعلن تفاصيل الدورة الرابعة (صور)

أقيم اليوم المؤتمر الصحفي للدروة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور المهندس نجيب ساوريس والمهندس سميح ساوريس وعمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان والفنانة يسرا والفنانة بشرى -مؤسسة المهرجان- والفنانة كندة علوش والفنان آسر ياسين، وأدارت المؤتمر الصحفي الإعلامية لميس الحديدي.

بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة للفنانة يسرا قالت فيها: ان اقامة مهرجان الجونة هذا العام في ظل الظروف الصعبة بسبب فيروس كورونا رسالة امام العالم اجمع .

بعدها وجهت الاعلامية لميس الحديدي الشكر للفنانة يسرا التي حرصت على تقديم لميس بكلمات مؤثرة بعدما قالت يسرا “إعلامية عظيمة وانسانة عظيمة ووفية لاصدقائها وكانت وحشانا على الشاشة ” .

وأضافت لميس إن صناعة السينما تربى مشاعر المجتمع وتنقلنا في منطقة اخرى هي السينما، مؤكدة اننا يجب ان نكون موجودين حتى تنهض السينما والمهرجان يستمر وسعيدة بتقديم المؤتمر الصحفي، وكنت أكثر حماسا بإقامة المهرجان باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وتابعت، نقيم مهرجان الجونة حفاظا على صناعة السينما ولدعم مدينة الجونة التي تضم الامل والمستقبل، مرحبة بجميع الإعلاميين والصحفيين، وتم عرض لقطات للدروات السابقة لمهرجان الجونة السينمائي.

وأكد نجيب ساوريس ان قاعة المؤتمرات بالجونة ستكون مفتوحة في الدورة الرابعة.

وقالت الفنانة بشرى شكرا لكل رعاة المهرجان هذا العام ونحاول نصارع بعرض أفضل انواع الافلام المنتجة خلال العام الصعب بسبب فيروس كورونا ، مؤكدة انها من افضل الدورات بالنسبة للافلام الموجودة .

وعن الورش الموجودة قالت من اهم اعمدة المهرجان منطلق الجونة السينمائي وجسر الجونة، كل عام يكون هناك ورش تجمع حوارات مع صناع السينما المختلفين وسيكون هناك ندوة هامة عن المرأة وكانت ناجحة في الدورات السابقة وسيكون بها النجمة الهندية ريشا شدا والمخرجة نجوى النجار كانت تدعمنا منذ اول دورة، وسيكون فيها اكثر من امراة فعالة في عالم السينما وعلم الاجتماع .

وأكدت أنه سيكون هناك مدرب تمثيل وهو جاريل جيمس من اشهر مدربي التثميل في العالم في الورش وشباب الفنانين.

وقال انتشال التميمي انه شاهد في مهرجان فينيسا التزاما دوليا كبيرا في المهرجان وصناعة السينما ، لذلك قررنا ان ندعو ممثلين من امريكا اللاتينية واوروبا واستراليا وسنكون هذه المرة بشكل اقوى وستكون رسالة للعالم ان المهرجان مستمر، وما يميز المهرجان هذا العام هو عقده في هذه الظروف الصعبة ، ومثلما كان فينيسا مبادر على المستوى الدولي سيكون الجونة ايضا مبادر على المستوى العربي .

وأضاف ان الدورة الرابعة اهم ما يميزها الوصول لنضج كبير جدا، وتؤكد انه رغم الصعوبات الكبيرة وبسبب الحركة الصعبة بسبب ازمة كورونا وكذلك عدد الإنتاج عالميا من الافلام وما عرض عالميا اقل بسبب تأجيل كثير من الافلام للسنة المقبلة برغم ذلك استطعنا استقطاب كثير من الافلام .

وأكد ايضا انه سيكون هناك تواجد مكثف من النجوم المصريين والعرب هذه الدورة مقارنة بالدورات السابقة .

وقال عمرو منسي المدير التنفيذ ي للمهرجان على هامش المؤتمر، انه بكى وهو يشاهد تسجيلا للدورات السابقة لمهرجان الجونة السينمائي وكان شيئا صعبا انه يؤسس دورة بالجونة باعتباره رجلا رياضيا وصناعته مختلفة، ثم يثق فيه المهندس نجيب ساوريس بتولي مهرجان الجونة السينمائي.

واشار الى ان الشراكات التي نفذت للمهرجان مؤسسة ساوريس واليونسيف وon tv هي شريك نجاح رئيسي، وان الظروف هذا العام برغم صعوبتها لكن الشركاء والفنانين المصريين والعرب مثل هند صبري وكندة علوش وآسر ياسين ويسرا داعمين جدا لنا.

وأضاف ان المهرجان يبذل فيه جهدا كبيرا الدورات السابقة ، لذلك ظهرت شائعات انه ابتعد عن مهرجان الجونة السينمائي لانه لا يجد فرصة لعمل شيئا اخر مثل الرياضة والاسكواش لكنه لم يبتعد عن المهرجان وانما ابتعد فقط عن تنظيمه .

وقالت المخرجة ماريان خوري، هناك صعوبة هذا العام في احضار افلام سينمائية، لذلك ادارة مهرجان الجونة السينمائي شجاعة جدا في اقامة هذا المهرجان في ظل هذه الظروف، لأنه في اوروبا ممنوع السفر وهناك صعوبة في اقامة اي شيء .