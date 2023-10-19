مهرجان الجونة السينمائي يعلن تأجيل الدورة السادسة تضامنا مع غزة

أعلنت الساعات الماضية إدارة مهرجان الجونة السينمائي عبر الصفحة الرسمية للمهرجان، عن تأجيل إقامة الدورة السادسة للمرة الثانية تضامنا مع الأحداث المؤسفة في غزة حاليا، بعد أن كان مقرر انطلاق الدورة 27 أكتوبر الجاري.

كما أعلن القائمين على المهرجان التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائى تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالى غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصرى.