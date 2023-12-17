مهرجان الجونة السينمائي يطلق صندوقا لتمويل أفلام الشباب بالشراكة مع «O West»

يواصل مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 14 وحتى 21 ديسمبر الجاري، بمدينة الجونة، تركيز العمل على تطوير صناعة السينما.

ويعلن مهرجان الجونة عن مشروع جديد وضخم هذا العام، بالشراكة مع مدينة “O West” لإطلاق المرحلة الأولى من “صندوق تأسيسي” بقيمة 8 ملايين جنيه لتوفير الدعم المالي اللازم لصناع الأفلام المصرية والعربية، للبدء في تطوير أفكار مشاريع أفلامهم بالإضافة إلي رعاية “O West” لمنصة الجونة السينمائية.

و جاء هذا الإعلان خلال النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد من الإعلامين وعدد كبير من المشاهير.

اكتشاف المواهب

ويسعى الصندوق إلى اكتشاف المواهب السينمائية الجديدة التي ابتكرت قصصا أصلية، من خلال تأمين مرحلة التمويل الأولية، ليتمكن بعدها صناع الأفلام والمنتجون، من التواصل مع المؤسسات والمنتجين وبرامج التمويل والمنح، للحصول على تمويل إضافي.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قالت المديرة الفنية لمهرجان الجونة، ماريان خوري، إن “المبادرة الجديدة، تعتبر مرحلة تطوير حاسمة بالنسبة لصانعي الأفلام الذين لديهم قصص قوية واستثنائية، ويطمحون إلى نقلها للعالم”.

وأشارت “خوري” إلى أن الصندوق يدعم مشاريع 10 أفلام، حيث تخصص المرحلة الأولى لتطوير الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة، حيث تبرز الحاجة الملحة لإنتاج المحتوى الأصلي، واستيعاب الطلب عليه من قبل كل الجهات البارزة في صناعة السينما في عالم اليوم.

مرحلتان للصندوق

ومن المقرر أن تعقد مرحلتان مختلفتان للصندوق في شهري أبريل وسبتمبر، وسيتم الإعلان عن التفاصيل وآلية الاختيار في أقرب فرصة”.

ومن جهته، أعرب تامر دويدار الرئيس التنفيذي لمدن “O West” و”مكادي هايتس” و”بيوم” عن فخره بالتعاون الذى تم الاتفاق عليه خلال فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بين مدينة “O West” ومنصة الجونة السينمائية لتأسيس صندوق تمويلي لاكتشاف ودعم المواهب السينمائية الشابة.

وأكد “دويدار” أن “رعاية مدينة O West للصندوق التمويلي ولمنصة الجونة السينمائية سيتضمن تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل للاستمتاع بمنصة الجونة السينمائية في القاهرة طوال العام القادم وسيتم إقامتهم بالمدينة بغرب القاهرة.”

وأضاف “دويدار” أن مدينة “O West” تولى أهمية كبيرة لإثراء الحياة الثقافية للمجتمع، واكتشاف وتمكين المواهب الشابة، بالإضافة إلى خلق منصة تفاعلية مستدامة طوال العام لتبادل المعرفة.

وقال “نحرص على تعزيز هدفنا في بناء مدن مستدامة ونابضة بالحياة من خلال توفير البنية التحتية والمرافق لإضافة قيمة مجتمعية من خلال دعم الفن والثقافة والرياضة وريادة الأعمال.”

نجاح مستمر

ومن جانبه، أعرب المدير التنفيذي للمهرجان، عمرو منسي، عن حماسته للمبادرة الجديدة، قائلا إن “منصة الجونة السينمائية أثبتت نجاحها منذ العام الأول، لذا سعينا إلى أن يكون تأثير المهرجان على صناعة السينما، ممتدا طوال أيام العام، وليس خلال فترة المهرجان فقط”

وأضاف: “نحن سعداء بتبني “O West” لرؤيتنا هذه، وقرارهم بدعم الصندوق التأسيسي لتمويل مشاريع الأفلام، والمقرر أن يعمل أيضا على عقد عدد من الحلقات النقاشية والورش التي يحاضر فيها عدد من خبراء الصناعة المصريين والعرب، من أجل الارتقاء بصناع سينما الشباب”.

دعم الشباب

وتأتى رعاية مدينة “O West” لذراعي منصة الجونة السينمائية تعزيزا لدورها المحوري في خلق مقصد ومركز ثقافي وفني بغرب القاهرة من خلال توفير جسر من التواصل طوال العام بمدينة “O West” بين صناع السينما المحليين والعالميين وتوفير الفرصة للشباب الصاعد للاطلاع على الخبرات الفنية المختلفة.

حيث يعد بمثابة مبادرة تحويلية للصناعات السينمائية والإبداعية، ومنارة للتعلم والتواصل والإثراء الثقافي لعشاق السينما والمهنيين والمجتمع طوال العام.

جائزة جديدة

ومن خلال هذا التعاون، سيتم استضافة فعاليات “منطلق الجونة السينمائي” التي تتضمن عددا من الحلقات النقاشية وورش العمل والبرامج التدريبية وغيرها من الفعاليات بالمدينة بغرب القاهرة.

كما تقدم مدينة “O West” ولأول مرة جائزة مالية لمنطلق الجونة السينمائي الهادف إلى تطوير المشروعات ودعم الإنتاج المشترك للأفلام العربية.