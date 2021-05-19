مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن فتح باب التقديم لدورته الجديدة.. نوفمبر المقبل

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج دورته الافتتاحية التي ستقام من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل، ويفتح باب المشاركة للأفلام العربية والآسيوية والأفريقية للتنافس على جوائز اليُسر. وقد وجّه المهرجان الدعوة للمواهب الصاعدة،…

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج دورته الافتتاحية التي ستقام من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل، ويفتح باب المشاركة للأفلام العربية والآسيوية والأفريقية للتنافس على جوائز اليُسر. وقد وجّه المهرجان الدعوة للمواهب الصاعدة، إضافة إلى المخرجين من أصحاب الخبرات والأسماء المعروفة من آسيا وأفريقيا والعالم العربي؛ لتقديم طلبات في مسابقة البحر الأحمر، ومسابقة الفيلم القصير.

إضافة إلى المواهب السعودية التي يمكنها المشاركة أيضًا في برنامجي سينما سعودية جديدة، وتجريب، وستقوم لجنة مختصة بمراجعة طلبات المشاركة، إضافة إلى اختيار الأفلام التي تُعرض ضمن الأقسام السبعة الأخرى في البرنامج.

يذكر أيضًا أنه كان من المفترض إقامة الدورة الأولى للمهرجان منذ أشهر لكن تم تأجيلها نظرًا لظروف وباء كورونا التي يعيشها العالم أجمع.