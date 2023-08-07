مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية يعلن فتح باب الاستقبال لأفلام الدورة 25

كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائية للأفلام التسجيلية الذي يرأسه الناقد السينمائي عصام زكريا، عن فتح باب الاستقبال لأفلام الدورة 25 المشاركة بالمهرجان، حيث ستقام الدورة الـ25 للمهرجان في الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس 2024.

وأعلن عصام زكريا في تصريحات صحفية أن إدارة المهرجان سوف تقوم باستقبال الأفلام حتى 15 ديسمبر المقبل، على أن تكون سنة إنتاج الأفلام 2023.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991، ويقيمه المركز القومي للسينما سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.