مهرجان الإسماعيلية الدولي يناقش الفيلم الصربي نفس الشيء

أحمد حمدي:ناقش مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى برئاسة الناقد عصام زكريا الفيلم التسجيلي "نفس الشئ" للمخرج الصربي "دجان بتروفيش" في ندوة أدارها الناقد أسامة فطيم.عبر المخرج من خلال الفيلم عن رؤيته للعالم باعتبار البشر أصبحوا جميعا متشابهين يعيشون في داخل نظام واحد عبر عنه من خلال صيغة المسجون

أحمد حمدي:

ناقش مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى برئاسة الناقد عصام زكريا الفيلم التسجيلي “نفس الشئ” للمخرج الصربي “دجان بتروفيش” في ندوة أدارها الناقد أسامة فطيم.

عبر المخرج من خلال الفيلم عن رؤيته للعالم باعتبار البشر أصبحوا جميعا متشابهين يعيشون في داخل نظام واحد عبر عنه من خلال صيغة المسجون والسجان، حيث يري الدورين متشابهين للغاية من حيث أنهما يؤديان دوريهما من خلال نظام يحكم الجميع بطريقة تكاد تكون متطابقة.

ويتسع الفيلم ليشمل جميع البشر الذين يعيشون في نفس النظام, وبهذا يفقدون هويتهم ويصبح الجميع آلات في هذا الإطار، ويعبر المخرج عن الأمل في التفرد والحرية من خلال رمز الحصان الذي لا يفقد حريته بالرغم من محاولات استئناسه وينطلق حرا في نهاية الفيلم.

وقال المخرج إنه عبر عن فلسفته وأفكاره دون غموض أو تعقيد وبشكل واقعي، مضيفا أن السبيل الوحيد للحرية من وجهة نظره هو الفن والتعبير عن الأفكار بأية طريقه لتصل إلي الناس.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي، بحضور وزير الثقافة إيناس عبدالدايم والفريق مهاب مميش ومحافظ الإسماعيلية وعدد كبير من النقاد والسينمائيين.

المهرجان يقام برئاسة الناقد والكاتب الصحفي عصام زكريا، وينظمه المركز القومي للسينما برئاسة د. خالد عبدالجليل.

