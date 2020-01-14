مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يستحدث جائزة أحسن سيناريو في دورته السادسة

ستقام في الفترة من 26 إلى 31 يناير بالتعاون مع المنتج حازم بركة.

يستحدث مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير في دورته السادسة– التي ستقام في الفترة من 26 إلى 31 يناير- جائزة لأحسن سيناريو، وذلك بالتعاون مع المنتج حازم بركة.

وتشترط المسابقة أن تكون مدة الفيلم لا تزيد على 15 دقيقة، وأن يكون سيناريو الفيلم له مخرج محدد يكون له عمل سابق على الأقل ويحمل الجنسية المصرية.

ويشترط أيضًا أن يرسل مع السيناريو السيرة الذاتية للمخرج ولكاتب السيناريو، وأن يكون الفيلم عن قصة أصلية وليست مقتبسة من أي عمل أدبي، على أن يرسل مع سيناريو الفيلم نبذة مختصرة عن ميزانية الفيلم وجدول وخطة التصوير.

أما عن الجائزة فستكون عبارة عن تولّي شركة “بركة وان ويب” المملوكة للمنتج حازم بركة، إنتاج الفيلم الفائز في مسابقة كتاب السيناريو التي تم الإعلان عنها من قِبل إدارة المهرجان.

جدير بالذكر أن آخِر موعد لتلقّي مشاريع الأفلام هو يوم 22 يناير 2020. مهرجان الاسكندؤية للسيناريو

سلوى محمد علي

كما تكرم إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الفنانة سلوى محمد علي، خلال حفل افتتاح دورته السادسة المقام المزمع انطلاقها يوم 26 يناير الحالي؛ وذلك تقديرًا لمشوارها الفني.