مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية يكرم هاني سلامة في 11 سبتمبر

قال هاني سلامة إن هذا التكريم يعني له الكثير خاصة وأنه يأتي من مهرجان نوعي لسينما خاصة جدا لانشاهدها إلا في المهرجانات

يكرم مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية في نسخته الافتتاحية والأولي الفنان هاني سلامة تقديرا لمشواره السينمائي .

ويتسلم هاني سلامة درع المهرجان في حفل الافتتاح الذي يقام يوم 11 سبتمبر المقبل بدار أوبرا الإسكندرية بحضور قيادات وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية وسفراء عدد من الدول الفرانكوفونية ولفيف من النجوم والنقاد .

من ناحيته أعرب هاني سلامة عن سعادته وتقديره بتكريمه من المهرجان .

وقال هاني سلامة إن هذا التكريم يعني له الكثير خاصة وأنه يأتي من مهرجان نوعي لسينما خاصة جدا لانشاهدها إلا في المهرجانات وتحتل مراكز الصدارة في سباق الجوائز الكبرى كما أن التكريم يأتي من مهرجان هو الأول من نوعه في المنطقة العربية لذلك فأنه تكريم ومسئولية في نفس الوقت

وأوضح أن التكريم مؤشر للممثل ودليل علي أنه يسير في الطريق الصحيح حتي لو إبتعد عن الشاشة لفترة نتيجة للظروف التي تمر بها الصناعة

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي قدري الحجار رئيس المهرجان : أن طبيعة المهرجان وخصوصيته فرضت علينا معايير في إختيار المكرمين منها أن يتمتع النجم برصيد من الأعمال التي تنتمي للفرانكوفونية وحقق شهرته ونجاحه من خلالها بالإضافة الي غيرها من الأعمال الأخرى التي قدمها في مشواره وهو معايير تؤكد أن التكريم صادف هاني سلامه ويمثل جيل الشباب في مدرسة يوسف شاهين السينمائية

وقال الكاتب الصحفي محمد قناوي رئيس عمليات المهرجان : “من الطبيعي أن نكرم أجيالا ساهمت في دفع حركة السينما المصرية بأعمال ناجحة ومهمة ومنها الجيل الذي ينتمي إليه هاني سلامة”

وأوضح أن سلامة يعد أبرز نجوم جيله وصاحب الرصيد الأكبر من الأعمال السينمائية بتعاونه مع كثير من كبار المخرجين بتنوع مدارسهم السينمائية المختلفة منهم المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين والمخرج خالد يوسف والمخرج طارق العريان والمخرج سعد هنداوي والمخرج هادي الباحوري وغيرهم الكثير من المخرجين .

والمهرجان سينمائي مصري يعنى بعرض أفلام الدول الفرانكفونية والتي تضم مدارس سينمائية ومتنوعة في قارات العالم المختلفة

و تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، يترأس لجنته العليا الكاتب الكبير محمد سلماوي وتضم في عضويتها عدد من الوجوه الإعلامية والفنية والثقافة المرموقة منهم: الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية الكبيرة سلمي الشماع والأب بطرس دانيال والمخرج أمير رمسيس ، ود.إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة المصرية والمنتج الكبير صفوت غطاس ود.أسامة أبو نار.