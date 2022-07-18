مهرجان الإسكندرية السينمائي يطلق اسم الإعلامي حافظ هريدي على المركز الصحفي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، إطلاق اسم الإعلامي الراحل حافظ هريدي على المركز الصحفي للدورة الـ38، والتي تحمل اسم الفنان محمود حميدة، المقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن الإعلامي الراحل هو كبير المعدِّين بالتلفزيون المصري ورئيس تحرير بقناة النيل الثقافية في قطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو،

كما يعد أكبر رئيس تحرير للبرامج بالقناة الثقافية، حيث كتب على مدار عمره كثيرًا من البرامج المميزة مثل “كدرات عربية” و”إبداع أرشيفي” و”قمر النيل” و”هذه ليلتي”، وكان آخِرها برنامج “كواليس”.

فيما تتلمذ على يده جيل كامل من معدِّي القناة الثقافية، كما كان حافظ هريدي مهتمًّا بالسينما والدراسات السينمائية والنقدية،

حيث تخرَّج في كلية الهندسة جامعة القاهرة، ثم اتجه للصحافة والكتابة في الكثير من المجلات المتخصصة بالسينما، وعمل بوزارة الثقافة،

والتحق بالعمل بقطاع المتخصصة وقناة المنوعات مع الإعلامية سلمى الشماع، ثم اتجه للعمل في قناة النيل الثقافية التي تناسب اهتماماته ودراساته.