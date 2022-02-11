مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير يفتتح دورته الثامنة

افتتحت الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، مساء أمس بحضور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمنتج محمد العدل وعدد من صناع السينما والصحفيين والإعلاميين، فيما غاب محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه.

وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الجمهور والنشيد الوطني، تلاه فقرة عزف على الكمان، وبعدها تم تقديم أعضاء لجان التحكيم الثلاث على مسرح الحفل، وبعد ذلك تم عرض برومو للأفلام المشاركة.

وعقب البرومو تحدث محمد سعدون، مدير المهرجان، متوجهاً بالشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم على دعمها للمهرجان، وكذلك الدكتور خالد عبد الجليل مستشار الوزيرة، والمنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، والمنتج وائل عبد الله الذي دعم المهرجان بإتاحته لقاعة العرض في سينما مترو لعروض المهرجان، وتوجه بالشكر للصحفيين الحاضرين.

وصعد للمسرح بعده المخرج محمد محمود، رئيس المهرجان، وأكد أن إدارة المهرجان حاولت توفير عروض المهرجان في قاعة سينما في الدورات السابقة ونجحت في ذلك بدعم من الدكتور خالد عبد الجليل والمنتج محمد العدل في قاعة سينما فريال من قبل، والمنتج وائل عبد الله الذي وفر سينما مترو للمهرجان في الدورة الحالية. وقال المنتج محمد العدل أن اسكندرية هي بلد الحب والجمال والحضارة، وأنها دائماً تحتضن كل أنواع الفنون، كما أبدى سعادته بنجاح المهرجان الذي دعم شبابه منذ البداية، حيث قال معبراً عن نجاح ونمو المهرجان “العيال كبرت”، مؤكداً على فخره بصناع المهرجان الشباب الذين نجحوا في تحويله لمهرجان دولي، وتوجه بالشكر لجمهور الاسكندرية المساند للمهرجان دائماً.

ونقل الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما تحيات الوزيرة ودعمها لصناع المهرجان، مؤكداً أن ظروف العمل منعتها من التواجد في حفل الافتتاح، وأكد أنه كان من الداعمين لهذا المهرجان على مدى سبع سنوات، وهي تجربة اكتمل نضجها حتى أصبح المهرجان دولي، وأضاف أن المهرجانات يصنعها أبناء المدن، والإسكندرية أول مدينة مصرية شهدت عرض سينمائي وكان من الطبيعي، وكان طبيعي أن يصنع أبنائها هذا المهرجان. وبعدها تكريم الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان وسلمها درع التكريم الدكتور خالد عبد الجليل.

وقالت بعد تكريمها إنها سعيدة بوجودها وتكريمها في الدورة الدولية الأولى للمهرجان، وشكرت إدارة المهرجان على الإستضافة وحفاوة الاستقبال .

كما تلاها تكريم الموسيقار خالد حماد وسلمه درع التكريم الدكتور محمد العدل، وقال المنتج الكبير أقناء تكريمه أن المخرج سعيد حامد رشح له خالد حماد لتأليف موسيقى فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” ولكنه لم يقتنع به وحاول “تطفيشه” من الفيلم، ولكنه لم يستجيب وأكمل مهتمه للنهاية، حيث أكد العدل أن خالد حماد فاز بالرهان في النهاية.

وقال خالد حماد إنه سعيد بالتكريم وتمنى للمهرجان النجاح والتوفيق.