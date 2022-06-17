مهرجان الأقصر يكرم صلاح منصور وشافية بو ذراع في دورته الـ 12

كشف سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أن الدوة القادمة 12 المقامة في الفترة من 1 حتى 6 مارس 2023 ، سيتم تكريم اسم الفنان الكبير الراحل صلاح منصور ، باعتباره مدرسة مختلفة في فن التمثيل العربي ، بالاضافة لتعاونه مع كبار المخرجين في السينما والمسرح والتلفزيون ومنها الزوجة الثانية ، قنديل أم هاشم ، أنف وثلاثة عيون ، وراء الشمس .

كما سيكرم مهرجان الأقصر أيضا اسم الفنانة الراحلة شافية بو ذراع أيقونة السينما الجزائرية ،وهي من الفنانات اللاتي سجلن اسمهن في تاريخ السينما الجزائرية من خلال أداءها المتميز لمختلف الأدوار التي أسندت لها في عدد من الأفلام والمسلسلات التي عكست موهبتها الكبيرة .

تعتبر الفنانة شافية بودراع رائدة في تمثيل الأدوار الفنية اللامعة لاسيما تجسيدها لشخصية ‘لالة عيني” في المسلسل الشهير ”دار السبيطار” المقتبس من رواية محمد ديب، الذي أخرجه مصطفى بديع. وتألقها في فيلم “الخارجون عن القانون ” الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة، وشاركت في مهرجان “كان” وكان فيلمها مرشحا لنيل جائزة الأوسكار، ومن أعمالها “شرف عائلتي” لرشيد بوشارب و”صرخة الرجال” لعكاشة تويتة و”المغترب والأبيض والأحمر” لمحمد زموري.