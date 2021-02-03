ثقافة وفنون

مهرجان الأقصر يطلق استمارة ورشة صناعة الفيلم في إفريقيا بقيادة المخرج سعد هنداوي

تستمر الورشة لمدة 10 أيام وتنتهى بأخراج كل متقدم لفيلم قصير يصور بالاقصر
رحاب صبحي 11:27 م, الأربعاء, 3 فبراير 21 11:27 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

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أطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية استمارة المشاركة في ورشته السينمائية الأفريقية ” ورشة صناعة الفيلم القصير ” و التي يديرها هذا العام المخرج سعد هنداوي من مصر.

وقدم هنداوي للسينما المصرية عدة أفلام منها : ( السفاح – الوان السما السابعة – حالة حب ) وغيرها من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وقد حصلت أفلامه علي العديد من الجوائز الدولية .

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كما تم طرح الاستمارة عبر الموقع الرسمي للمهرجان وأصبحت متاحة لكل شباب السينمائيين في القارة الأفريقية الراغبين في المشاركة فيها بالدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

أما عن شروط الالتحاق بها فيشترط في المتقدم اليها أن يكون له عمل واحد علي الأقل يبرز إمكانياته ، وتستمر  الورشة لمدة 10 أيام وتنتهي بإخراج كل متقدم لفيلم قصير يصور بالأقصر ويعرض في اليوم الختامي من المهرجان .

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بدورها، قالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان ، إن ورشة صناعة الفيلم القصير من أهم فعاليات المهرجان لدورها في صناعة أجيال جديدة من مبدعي السينما في القارة الأفريقية.

وأوضحت أن الورشة بدأت منذ الدورة الأولي بقيادة كل من المخرج رضا الباهي من تونس والسيناريست هاني فوزي والمخرج سمير سيف ومدير التصوير كمال عبد العزيز من مصر، ثم تولي قيادتها من الدورة الثانية وحتي السابعة المخرج الأثيوبي الكبير هايلي جريما وحقق نجاً كبيراً وتخرج من ورشته العديد من صناع الأفلام الذين أصبحوا الأن مخرجين متميزين وحصل أغلبهم علي جوائز عالمية ، كما أدار الورشة في الدورة الثامنة المخرج الكبير خيري بشارة .

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بقلم رحاب صبحي

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