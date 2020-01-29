مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يختار «صندوق الدنيا» ضمن مسابقة الأفلام الروائية

اختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الفيلم المصري ” صندوق الدنيا” ليمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في دورة المهرجان التاسعة التي ستقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020.
وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لـ“مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية “ عشرة أفلام من عشر دول أفريقية.
الفيلم سيناريو وحوار عماد البهات وأسامة حبشي وإخراج عماد البهات ، وبطولة خالد الصاوي ، رانيا يوسف، باسم سمرة ، صلاح عبدالله وعمرو القاضي وأحمد كمال وعلاء مرسي ،
وتدور أحداث الفيلم حول عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل في إطار درامي.
مهرجان الأقصر تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، الخارجية، السياحة، الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.