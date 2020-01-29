مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يختار «صندوق الدنيا» ضمن مسابقة الأفلام الروائية

صندوق الدنيا يمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في دورة المهرجان التاسعة والتي ستقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020.

اختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الفيلم المصري ” صندوق الدنيا” ليمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في دورة المهرجان التاسعة التي ستقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020.

وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لـ“مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية “ عشرة أفلام من عشر دول أفريقية.

الفيلم سيناريو وحوار عماد البهات وأسامة حبشي وإخراج عماد البهات ، وبطولة خالد الصاوي ، رانيا يوسف، باسم سمرة ، صلاح عبدالله وعمرو القاضي وأحمد كمال وعلاء مرسي ، بوستر فيلم ” صندوق الدنيا “

وتدور أحداث الفيلم حول عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل في إطار درامي.