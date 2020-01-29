ثقافة وفنون

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يختار «صندوق الدنيا» ضمن مسابقة الأفلام الروائية

صندوق الدنيا يمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في دورة المهرجان التاسعة والتي ستقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020.
رحاب صبحي 12:27 ص, الخميس, 30 يناير 20 12:27 ص, الخميس, 30 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

اختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الفيلم المصري ” صندوق الدنيا” ليمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في دورة المهرجان التاسعة التي ستقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020.

وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لـ“مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية “ عشرة أفلام من عشر دول أفريقية.

الفيلم سيناريو وحوار عماد البهات وأسامة حبشي وإخراج عماد البهات ، وبطولة خالد الصاوي ، رانيا يوسف، باسم سمرة ، صلاح عبدالله وعمرو القاضي وأحمد كمال وعلاء مرسي ،

بوستر فيلم ” صندوق الدنيا

وتدور أحداث الفيلم حول عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل في إطار درامي.

مهرجان الأقصر تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، الخارجية، السياحة، الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر  ونقابة المهن السينمائية.

بوستر مهرجان الاقصر للسينما الافريقية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رحاب صبحي

ملف الكاتب رحاب صبحي

اقرأ أيضاً

صناع فيلم «صندوق الدنيا» يطرحون البوستر الرسمى الأول

أحمد حمدي 8:34 م, الجمعة, 17 يناير 20

خالد الصاوي يبدأ تصوير مسلسل «القاهرة كابول»

أحمد حمدي 9:45 ص, السبت, 21 ديسمبر 19

أفلام «الشرنوبى» و«الرداد» وتامر حسنى.. بطولات سينمائية جماعية فى 2020

أحمد حمدي 11:46 ص, الثلاثاء, 17 ديسمبر 19

خالد الصاوي : السينما وحشتني وعودتي للدراما مرهونة بعمل مختلف

أحمد حمدي 10:06 ص, الثلاثاء, 11 يونيو 19

خالد الصاوي: أشارك في 3 أفلام سينمائية بعد عيد الفطر

أحمد حمدي 11:03 ص, الأثنين, 3 يونيو 19