مهرجان الأقصر الأفريقي يكرم الفنان جميل راتب

· جميل راتب: أعتز بهذا التكريم لأنه من مهرجان يهتم بالسينما الأفريقية· موسى توريه: سعيد جدا بتكريمي مع نجم في حجم جميل راتبرحاب صبحى:انتهت، منذ قليل، ندوة تكريم النجم جميل راتب والمخرج السنغالي موسي توريه، والتي أقيمت على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور السينا

· جميل راتب: أعتز بهذا التكريم لأنه من مهرجان يهتم بالسينما الأفريقية

· موسى توريه: سعيد جدا بتكريمي مع نجم في حجم جميل راتب



رحاب صبحى:



انتهت، منذ قليل، ندوة تكريم النجم جميل راتب والمخرج السنغالي موسي توريه، والتي أقيمت على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور السيناريت سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، وبحضور الفنان سمير صبري، والمخرج شريف مندور والمخرج خالد الحجر.

وفي بداية الندوة عبر الفنان الكبير جميل راتب عن سعادته بهذا التكريم ذي الطابع الافريقي، قائلاً: “هذا التكريم له مذاق خاص لأنه يحمل اسم قارتنا التي ننتمي لها ونعتز بذلك كما أنني سعيد بجلوسي بجوار مخرج كبير من دولة السنغال”.

وأضاف راتب، أن السينما الأفريقية لم تتأثر بالغرب وهذا مهم جدا، مشددا على ضرورة تشجيع الدول الأفريقية على المشاركة في المهرجان لأن هذا يساعد على تبادل الثقافات.

ورد المخرج السنغالي موسي توريه علي حديث النجم جميل راتب قائلاً: لقد تتلمذت علي يد المخرج الرائد عثمان سمبين مؤسس السينما الافريقية وهو من نفس جيل” راتب ” وسعيد بهذا التكريم معه.

وأضاف توريه خلال الندوة : مصر حلقة ربط بين دول أفريقيا ولذلك أعتز بالتكريم فيها.

وحكي توريه عن والدته التي اهداها التكريم امس في حفل الافتتاح ،مؤكدا علي دورها الفعال في تكوين شخصيته وحبه للسينما ودفعه للامام وتحميسه بكثير من الطاقة الايجابية وقال عن والدته انها تشبهه كثيرا

وقال عن امه ايضا كانت تصطحبني معها لمشاهدة الافلام السينمائية رغم أنه في ذلك الوقت كان ذهاب امرأة بمفردها للسينما شئ غير مقبول اجتماعيا لديهم وكانت تتخفي وتقول له ان سألك حد عني اخبره اني كنت في السوق حتي لوكان ذلك ليلا.

واشار توريه الي ان اول افلام التي شاهدها في حياته كانت أفلام مصرية، واحب صوت ام كلثوم وعبد الوهاب، وبعدها احب السينما الهندية وكان يشاهدها معها وأعلن ايضا أنه حين ذهب للسفارة لاستخراج تأشيرته للمجئ الي مصر طلب منهم اقامة اسبوع للفيلم المصري في السنغال حتي يري الشعب السنغالي الفن المصري الذي غاب عنهم كثيرا ، مؤكدا انه تربي علي الفن المصري لكن الجيل الحالي لا يعلم عنه شئ، ، لافتاً الي انه يود ان يرى الفيلم المصري في ضواحي وقرى بلاده و ليس فقط العاصمة.

ومن جانبه، أشاد الفنان سمير صبري، بالقائمين على المهرجان لإقامته في الأقصر والاهتمام بالسينما الأفريقية، قائلاً كان أول تجربة لي هنا عندما عرض فيلم “بتوقيت القاهرة” بطولة نور الشريف، لافتا إلى أن التواجد الأفريقي رائع، وحرص إدارة المهرجان على تكريم جيل الشباب بجانب الكبار لافتة في غاية الأهمية؛ لأنه يجمع بين التاريخ والشباب، ويؤدي إلى القضاء على ظاهرة المرحوم وتكريم القامات الفنية بعد رحيلها، فضلا عن أن سياسة المهرجان حاليا تتماشى مع سياسة الدولة التي تسعى لعودة العلاقات مرة أخرى مع أفريقيا.

وطالب صبري بنشر السينما المصرية في مختلف دول القارة السمراء وترجمتها للفرنسية والإنجليزية.

ومن جانبها، قالت الممثلة ناكي سي سافنا من دولة ساحل العاج، إن هذا المهرجان مهم لكل الافارقة، وان مصر في قلب القارة، ودعت جميع السياسين كي يدعموا المهرجان، مضيفة ان هذا موضوع هام جدا وهو نقطة الانطلاق وبمثابة همزة وصل بين مصر و افريقيا ، كما دعت لشراكة سينمائية وأن يذهب المصرييو يذهبوا للتصوير في ربوع القارة السمراء.