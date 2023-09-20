مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما.. عودة لإنعاش الحركة المسرحية

تنطلق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في أوائل أكتوبر المقبل وتستمر فعالياته حتى 5 أكتوبر ، وتتشكل أعضاء الهيئة العليا للمهرجان من المخرج أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان ، بالاضافة للفنانة القديرة صفية العمري والفنان لطفي لبيب وكذلك الفنان إيهاب فهمي ، ومؤخرا انضمت الفنانة لقاء الخميسي للهيئة العليا للمهرجان .

وشهدت الدورة الخامسة من المهرجان حضورًا قويا من الوطن العربي وأوروبا وأمريكا، وحلت ألمانيا ضيف شرف المهرجان، وأقيمت الدورة الخامسة فى سبتمبر 2022 وشاركت فيها 14 دولة من بينها مصر بالمسابقة الرسمية للمهرجان.

ماجدة خير الله : الحركة المسرحية ضعيفة مقارنة بعدد مهرجانات المسرح

ترى الناقدة ماجدة خير الله أن هذا المهرجان يمكن أن يتوافر له جمهور معين بسبب انجذابه لأسماء النجوم المشاركين فيه .

أضافت للمال كل نوع من الفن له جمهور سواء كان قليل أو كثير ، ونحن في حاجة لتواجد أنشطة ثقافية كثيرة في بلادنا الفترة القادمة .

وأردفت قائلة إن جمهور السينما مختلف تماما عن نظيره في المسرح وهو الأكبر ، لاسيما أن مهرجان المونو دراما سيقام في نفس توقيت مهرجانين سينمائيين بأكتوبر القادم وهما مهرجان الجونة السينمائي والاسكندرية السينمائي ، برغم أن الأخير يتواجد فيه جمهور الاسكندرية وبعض الاعلاميين المدعوين له من القاهرة .

وأكدت خير الله أن الأزمة الحقيقية في مهرجانات المسرح بصورة عامة ، أن نشاط المسرح قليل جدا مقارنة بعدد المهرجانات المسرحية التي تقام مؤخرا .

خيرية البشلاوي : هذه المهرجانات تساهم في تفتيح عقول المواهب الشابة

من جانبها أوضحت الناقدة خيرية البشلاوي أن أي حدث ثقافي بتجارب ثقافية جديدة وبخبرات شابة جديدة وجمهور بالطبع سيكون جديدا يشكل ذلك اضافة كبيرة للحياة والحركة الثقافية في بلد نسبة الأمية فيها عالية .

ونوهت إلى أننا نعيش مرحلة ليست الأفضل فنيا سواء في مجال الغناء أو السينما أو المسرح ، لذلك مميزا أن تكون هناك مهرجانات للمسرح وتجارب جديدة يستفيد منها المواهب الشابة حتى لو لم تكن عظيمة .

وهذه المهرجانات تساهم في تفتيح عقول المواهب الشابة على التجارب المسرحية التي تأتي لنا من الخارج ، للتعرف على ثقافات مختلفة في المسرح ونتمنى أن تكون هذه المهرجانات متواجدة بقوة في بلادنا وفق” البشلاوي ” .

وأردفت قائلة أن الثقافة والتعليم في بلادنا ليست في أفضل حال ، لذلك إقامة هذه النوعية من المهرجانات فيها نوع من المكابرة الثقافية ويجب أن نعطيها فرصة وندعمها لأنها فرصة لانتعاشة الحركة الثقافية في المسرح والفن بصورة عامة .

خالد محمود : مهرجانات المسرح تساهم في معاصرة الأعمال المسرحية للشباب الموهوبين

وشدد الناقد الفني خالد محمود على أن وجود مهرجانات مختلفة للمسرح مؤخرا أمرا جيدا في الحقيقة لكن نحتاج للتوسع في عدد المسارح بصورة أكبر ، لافتا الى أن مهرجان المسرح التجريبي الذي انتهت فعالياته مؤخرا كان مهما أن يكون موجودا وكان له بريق أفضل من السابق.

وتابع قائلا إن مهرجانات المسرح تساهم في معاصرة الأعمال المسرحية للشباب الموهوبين ، متمنيا أن تكون كل أقسام المسرح خلال فترة المهرجان للمونو دراما ومعاهد المسرح المتخصصة لها ” باكدج” خاص بها فشباب المسرح لهم الأولوية في مشاهدة العروض المسرحية بالقاعات أثناء اقامة فعاليات مهرجان المونو دراما .

واستطرد قائلا أننا نتمنى أن توعد العروض المسرحية بالقطاع الخاص ، وأن تتوافر عروض مسرحية ببعض المحافظات ويكون بها قاعات للعرض ، موضحا أن مهرجان المونو دراما للمسرح تدعمه الدولة والدورة القادمة له يمكن أن تكون مميزة حسب العروض المسرحية المتواجدة بفعالياته لكنه بلا شك فهو مهرجانا مهما للمسرح .