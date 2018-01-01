مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم عطيات الأبنودي وماريان خوري وناهد نصر الله

رحاب صبحى اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 3 من صانعات السينما المصرية لتكريمهن في الدورة الثانية للمهرجان، التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، وهن المخرجة عطيات الأبنودي، والمخرجة والمنتجة ماريان خوري، ومصممة الملابس ناهد نصر الله.وقالت عزة كامل، منسق عام المهرجا

رحاب صبحى

اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 3 من صانعات السينما المصرية لتكريمهن في الدورة الثانية للمهرجان، التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، وهن المخرجة عطيات الأبنودي، والمخرجة والمنتجة ماريان خوري، ومصممة الملابس ناهد نصر الله.

وقالت عزة كامل، منسق عام المهرجان، إن المكرمات الثلاث قدمن كثيرًا للسينما المصرية، وساهمن في إثراء الشاشة الفضية بعدد من الأفلام المهمة، سواء كانت أفلاما تسجيلية أو روائية، كما عبرن بصدق عن قضايا المرأة المصرية من خلال إبداعهن.

وأضافت: نعتز في المهرجان بتكريم المبدعات الثلاث، فلا أحد يستطيع تجاهل ما قدمته عطيات الأبنودي للسينما التسجيلية في مصر مطلع السبعينيات، كما طرحت في أفلامها العديد من القضايا المتعلقة بالمرأة، كما أن ماريان خوري كمخرجة كانت مهمومة بإبداع المرأة، فضلاً عن أن جرأتها كمنتجة أسهمت في خروج عدد من الأفلام المهمة إلى النور، فيما تظل ناهد نصر الله واحدة من ألمع الأسماء في عالم تصميم الملابس على مدى تاريخ السينما المصرية.

وأشارت إلى أن أهم ما يجمع المكرمات أنهن منحن أجمل سنوات عمرهن للسينما، وأخلصن للفن الراقي، موضحة أن تاريخ السينما سيكتب أسماءهن بحروف من نور لما قدمن من إبداع متميز .

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تحمل دورته الثانية اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، التي أعلنت عن حضورها المهرجان، كما يكرم النجمة منى زكي عن مجمل أعمالها، ويتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والمجلس القومي للمرأة.