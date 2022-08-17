مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن بدء تلقي مشاركات الدورة السابعة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة ، الأربعاء، عن بدء تلقي طلبات الأعمال السينمائية التي ستشارك في فعاليات الدورة السابعة للمهرجان التي سيتم إقامتها في الفترة من 5 حتى 10 مارس القادم لعام 2023.

وسوف يتم تلقي هذه الطلبات من غدا حتى نهاية نوفمبر القادم، عبر www.aiwff.org وفق بيان إدارة المهرجان.

يذكر أيضا أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة كرم في دورته السابقة الممثلة والمخرجة الفرنسية مارلين كانتو، والفنانة القديرة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، إضافة إلى الناشطة الصومالية هيباق عثمان التي منحها المهرجان جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة.

ويضم المهرجان مسابقتين دوليتين، الأولى للأفلام الطويلة (روائي – تسجيلي – تحريك) أكثر من 60 دقيقة، والثانية للأفلام القصيرة (روائي – تسجيلي – تحريك) أقل من 60 دقيقة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج الخاصة والعروض خارج المسابقة.

ويشترط المهرجان أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة فى المهرجان لم تعرض داخل مصر عرضا جماهيريا من أى نوع، ويهتم المهرجان حصريا بالأفلام التي تُمثل إبداع النساء من الأعمال التي أخرجتها أو كتبتها للشاشة إمرأة أيا كان موضوعها، بالإضافة للأفلام التى تتناول قضايا تمكين المرأة والمساواة ومشكلات النساء الموروثة أو المستجدة حتي ولو كان مبدعوها من الرجال.