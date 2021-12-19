«مهرجان آفاق مسرحية» ينطلق غدا بالهناجر ويهدي دورته السابعة لرجاء الجداوي

يشارك 14 عرض مسرحي من بينها 6 دول عربية ويمثل مصر بها 7 عروض مسرحية في مجالات مسرح ذوي الهمم والطفل والمونودراما والديودراما والعروض القصيرة والطويلة

تنطلق غدا فاعليات الدورة السابعة من « مهرجان آفاق مسرحية » على مسرح مركز الهناجر للفنون ، وتستمر فاعلياته إلي 26 ديسمبر الجاري ، وأعلنت إدارة المهرجان أن دورته الجديدة مهداة للفنانة القديرة رجاء الجداوي ، كما سيتم تكريم العديد من القامات المسرحية العربية .

وأوضح المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام مهرجان آفاق مسرحية أن الدورة السابعة يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، وبدعم قطاع شئون الانتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، ومركز الهناجر للفنون برئاسة المخرج شادي سرور ، والرئيس الشرفي للدورة السابعة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز .

وأضاف السنباطي أن هذه الدورة ستشهد تكريم نخبة من المبدعين العرب يمثلون دول السودان والجزائر وتونس واليمن وهم : السفير علي مهدي فنان اليونسكو للسلام، والأمين العام للهيئة الدولية للمسرح ITI يونسكو، و الفنان الجزائري حكيم دكار ممثل مسرحي ونجم تلفزيوني، و المخرج التونسي فوزي ابراهيم، و من اليمن د.على الجفندي رئيس ومؤسس مركز الإبداع والموروث الشعبى – الجمهورية اليمنية – محافظة الحديدة .











وعن عدد العروض المشاركة أضاف السنباطي أن العروض تقدم على مسرح الهناجر بمشاركة 14 عرض مسرحي من بينها 6 دول عربية ويمثل مصر بها 7 عروض مسرحية في مجالات مسرح ذوي الهمم والطفل والمونودراما والديودراما والعروض القصيرة والطويلة .

وعن لجنة تحكيم المهرجان أعلن السنباطي أنها تضم نخبة من المبدعين العرب والمصريين وهم من مصر د. سيد علي إسماعيل، الناقد يسري حسان، الفنانة القديرة حنان شوقي، د. محمد عبد العزيز، المخرج القدير عبد الغني زكي، مصمم الديكور فادي فوكيه، د. أحمد الدله، المخرج والكاتب منير راضي من العراق، ومن المغرب الناقدة والصحفية بشرى عمور، المدير التنفيذي للمهرجان د. سالي سليمان ، المدير الفني د. رانيا الشامي، و مدير إعلام المهرجان الشاعر والناقد أحمد زيدان .