مهرجانات السينما تكرم نجوما لأول مرة في ختام 2023.. معايير جديدة تتصدر

مع اقتراب الأشهر الأخيرة من عام 2023 تكرم بعض المهرجانات السينمائية الفترة المقبلة ، نجوما لأول مرة تقديرا لمشوارهم السينمائي والفني لسنوات عديدة حيث يحتفي مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى التي تقام في سبتمبر القادم ، بالنجم هاني سلامة تقديرا لمشوار سينمائي طويل بدأه بفيلم” المصير” مع المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين .

كذلك يكرم مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة في دورته القادمة ، النجم أحمد عز عن مشواره السينمائي أيضا الذي بدأه في بداية الألفية وحقق فيه نجاحات جماهيرية كبيرة .

أحمد سعد الدين :هاني سلامة نجم سينمائي منذ فترة التسعينات برغم ابتعاده عن السينما لسنوات

أوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين أن هاني سلامة الجمهور مازال يراه فنانا صغيرا برغم أنه مر على بدايته السينمائية وأول فيلم قدمه له 26 عاما بفيلم ” المصير” مع الراحل يوسف شاهين وهذه مدة كافية لتكريم فنان ، بالاضافة أننا أصبحنا نلتفت السنين الأخيرة لتكريم نجوم الشباب في مختلف المهرجانات السينمائية بعد أن كانت جملة” الله يرحمو” تتردد على أي فنان يتم تكريمه بعد رحيله .

وتابع أن هاني سلامة نجم سينمائي منذ فترة التسعينات برغم ابتعاده عن السينما لسنوات ، لكنه يملك العديد من الأفلام السينمائية الناجحة في مسيرته حتى لو كانت أقل عددا من نجوم آخرين مثل أحمد عز وكريم عبد العزيز .

وشدد على أن أحمد عز يملك تاريخ سينمائي أكبر من هاني سلامة ، ومازال من أبرز نجوم السينما المصرية بجيل الوسط ” الشباب ” ، ويستحق تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي والفترة المقبلة سنجد تكريمات لنجوم سينما آخرين مثل محمد رمضان وغيرهم .

رامي عبد الرازق :رصيد هاني سلامة من السينما التجارية أقل بكثير من أحمد عز

ويرى الناقد الفني رامي عبد الرازق أن معايير التكريمات في المهرجانات السينمائية المصرية ليست واضحة ، بمعنى هل يتم التكريم لنجم معين لكونه لديه مشوار فني كبير في السينما أم لكونه مشهور أو هذا التكريم بطلب جهة معينة لتكريمه أو لأنه لايوجد نجما غيره يمكن تكريمه حاليا .

أشار الى أن المعيار الأساسي الذي يمكن القياس عليه التكريم أصبح متغيرا ، وذلك أمرا ليس في صالح التكريم أو الجهة التي تمنح التكريم ولايستفيد منه سوى النجم فقط .

وتساءل عبد الرازق ماهو منجز أحمد عز الفني الذي يتوآم مع نوعية أفلام مهرجان القاهرة السينمائي مع كل الاحترام له ، لاسيما أنه على مستوى السينما الذي يعنى مهرجان القاهرة السينمائي بتقديمها من حيث توجهاتها الثقافية وشرائحها العمرية المعينة ، لذلك تكريمه سببه أنه كرم النجم كريم عبد العزيز سابقا بالمهرجان لذلك يجب أن يكرم أحمد عز ، استكمالا لتكريم الفنانين الذين شاركوا في أعمال وطنية مثل الممر وكيرة والجن والاختيار السنين الماضية ، لكن لو تحدثنا عن تجارب أحمد عز السينمائية منذ 22 عاما وحتى الآن لن توجد تجربة سينمائية واحدة له تصلح أن تعرض في مهرجان القاهرة السينمائي من الأساس .

أما تكريم هاني سلامة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب يرجع لأنه مهرجانا سينمائيا جديدا ويحاول استقطاب الأضواء الصحافة والميديا لذلك تم اختيار نجما جاذبا للأضواء ولن يكون ثقيلا علي ادارة المهرجان بطلباته ، علاوة أنه لديه تجارب سينمائية حاول فيها تقديم نوعيات سينمائية جادة مثل أفلام العاصفة والسفاح بالاضافة لتعاونه مع الراحل يوسف شاهين وفق” عبد الرازق”.

أكد أيضا أن رصيد هاني سلامة من السينما التجارية أقل بكثير من أحمد عز وذلك يحسب له ، لذلك نرى أن أحمد عز يحقق نجاحات في السينما بقاعدته الجماهيرية التي بناها بنوعيات أفلام تعتمد على الأكشن والتشويق والاثارة ، أما هاني سلامة فيمكن أن نقول أنه بنى مشوارا سينمائيا لحد ما فيه ثراء بتعاونه مع يوسف شاهين وخالد يوسف وتجاربه مع مخرجين آخرين ، كما سيتحدث عن تجربته في السينما كنجم شاب في فترة التسعينيات .

سمير الجمل : ليس هناك أزمة في احتفاء المهرجانات بهم لكن ليس تكريما بالمسمى الفعلي

من جانبه قال السيناريست سمير الجمل أن التكريم في مهرجان سينمائي من الأفضل أن يكون له مببرات تاريخية وانجازات كبيرة ، حيث أن النجوم الموجودين على الساحة يمثل تكريمهم احتفاء من المهرجان بهم وليس تكريما بمسماه الفعلي .

ولفت الى أن التكريم يكون عن مجمل الأعمال والانجازات ، برغم ان أحمد عز وهاني سلامة يملكان جماهيرية كبيرة في السينما ستكون جذابة لدى الجمهور من أجل الدعاية لهذه المهرجانات ، لذلك نسمي ماتقوم به هذه المهرجانات احتفاء بهذين النجمين وليس تكريما .

وشدد على أننا لو قارنا تاريخ أحمد عز السينمائي بجانب نجوم السينما المصرية الكبار مثل حسن يوسف ، سنجد فارقا كبيرا بين الاثنين لذلك يجب أن نفصل بين الاحتفاء بنجم معين وبين تكريمه ، لاسيما أننا لو قلنا أننا نكرم أحمد عز لتاريخه السينمائي الماضي فقد يقدم الأفضل السنين القادمة أما نجوم السينما الكبار فقد ابتعدوا عن السينما من الأساس لذلك يمكن أن نكرمهم عن تاريخهم السينمائي ومشوارهم الطويل .

والأهم أن تكون فعاليات هذه المهرجانات جيدة وفق” الجمل ” ، وليس فقط الاهتمام بحفل الافتتاح والاحتفاء بنجوم معيين تلهث ورائهم الميديا والاعلام .