مهرجانات الدراما التلفزيونية في طي النسيان بعد ثورة يناير

- سعد الدين : القطاع الخاص يشترط الفوز بجائزة ليساهم في اقامة مهرجان للدراما - موريس : يجب أولا الاستقرار على مصير اتحاد الاذاعة والتلفزيون قبل مطالبة الدولة بمهرجان للدراما - الجمل: اصبحنا نرى مهرجان "فرح العمدة" السنوي للدراما -…

– سعد الدين : القطاع الخاص يشترط الفوز بجائزة ليساهم في اقامة مهرجان للدراما

– موريس : يجب أولا الاستقرار على مصير اتحاد الاذاعة والتلفزيون قبل مطالبة الدولة بمهرجان للدراما

– الجمل: اصبحنا نرى مهرجان “فرح العمدة” السنوي للدراما

– رمزي: إقامة مهرجان للدراما صعب لكنه غير مستحيل في ظل تضخم الاعمال التليفزيونية



أحمد حمدي

أصبحت مهرجانات الدراما التلفزيونية في طي النسيان منذ ما قبل ثورة يناير وحتى الآن رغم تضخم عدد الأعمال الدرامية كل عام، خاصة في موسم رمضان الذهبي، كما يصفه القائمون على صناعة المسلسلات في مصر، فما أسباب اختفاء مهرجانات الدراما في مصر منذ سنوات؟ رغم وجود العديد من المهرجانات السينمائية الفترة الاخيرة في أكثر من مكان بمصر مثل الجونة والإسكندرية والقاهرة وأسوان والأقصر.

نرصد في هذا التقرير آراء بعض النقاد حول انقراض مهرجانات الدراما الكبرى منذ سنوات، وهل يمكن أن تعود مرة أخرى؟ وما العوامل المساعدة لذلك.

يقول الناقد أحمد سعد الدين “المال” إنه في فترة التسعينيات كان السيناريست والمنتج ممدوح الليثي يقيم مهرجانا للدراما المصرية، لكن منذ توقف قطاع الإنتاج عن إنتاج المسلسلات عام 2009 وصوت القاهرة ومدينة الإنتاج عن إنتاج الدراما، وأصبح القطاع الخاص المتحكم في الإنتاج، بدأ المنتجون يشترطون الحصول على جائزة في المهرجان ليساهموا في قامة المهرجانات، متسائلا: كيف يكون مهرجانا بهذا الشكل محترما!؟

وأضاف: الدراما تطورت من حيث الصورة والتكنيك السنين الماضية، لكن الموضوعات تراجعت بدرجة كبيرة، وأصبح التركيز على النجم الأوحد بشكل كبير، وفي الماضي كان يقدم 20 عملا دراميا فيهم أعمال كثيرة مميزة، أما الآن فلا يتجاوز عدد الأعمال الجيدة عملين على الأكثر، مطالبا بضرورة إعادة النظر في هذا الوضع.

وقال الناقد سمير الجمل إن مهرجان الدراما– أو مهرجان الإذاعة والتلفزيون- كان يقام في فترة وجود وزارة الإعلام، وأنه كان عضوا بلجنة تحكيم هذا المهرجان، مؤكدا أن مسلسلات القطاع الخاص أغلبها بمثابة فعل فاضح الآن، ولا ترتقى للتواجد في مهرجان للدراما.

وتمنى الجمل عودة مهرجان للدراما الفترة المقبلة، وأن يكون هدفه التقاء صناع الفن ببعضهم البعض، وتحفيز الإنتاج الجيد، وذلك لن يحدث إلا بعودة الدولة للإنتاج، مشيرا إلى أن سوريا عادت لمهرجانات الدراما الفترة الأخيرة رغم أننا أكبر دولة رائدة في الإنتاج الدرامي في المنطقة العربية.

وأشار إلى شركات الإنتاج الدرامي تقيم مهرجانات للدعاية لأعمالها فقط، فيما يمكن تسميته بـ”مهرجانات فرح العمدة”، فالكل يحصل على جوائز دون تقييم حقيقي فيها.

وترى الناقدة ماجدة موريس أن “مهرجان الإذاعة والتلفزيون” كان موجودا حتى عام 2010، لكن اتحاد المنتجين العرب الذي يرأسه إبراهيم أبوذكري يقيم حاليا مهرجانا محدودا.

وأشارت إلى أن بعض الجهات والجمعيات تقيم مهرجانات لتكريم الأعمال الدرامية المعينة مثل الفضائيات وغيره، لكن لم يستطع أي من هذه المهرجانات أن يحل محل مهرجان الإذاعة والتلفزيون الذي كان تعرض فيه كل الأعمال الدرامية من كل الدول العربية، لكن الآن أصبح مصير اتحاد الإذاعة والتلفزيون نفسه مجهولا من الأساس.

ونوهت إلى أنه يجب أن نعلم أولا ما هو موقف الدولة من الإعلام وذلك قبل أن نطالبها بإقامة ودعم مهرجان للدراما مثل السنين الماضية.

يرى الناقد الفني كمال رمزي أن حجم الإنتاج التلفزيوني في مصر يستحق أن يقام له مهرجان سنوي، ويجذب كل المسلسلات العربية فيه، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج لنشاط وجهد كبيرين من القنوات الفضائية وشركات الإنتاج الدرامي أيضا.

وأضاف أن مهرجانات الدراما التلفزيونية تحتاج لتنظيم أكبر من مهرجانات السينما، لأنه في أي مهرجان سينمائي لو كان لدينا 100 فيلم فسيكون لدينا 100 ساعة للعرض، لكن لو وجد لدينا 100 مسلسل يحتاج ذلك قدرا كبيرا من الوقت لمشاهدتها، واختيار لجان التحكيم بمستوى عال من الخبرة، ومن سيتحمل مشاهدة 30 حلقة في 100 عمل درامي مثلا، لذلك حتى الآن لا تتوافر لدينا هذه الإمكانات في الوسط الفني في مصر.

وأشار إلى أن الأمر قد يكون سهلا من الناحية النظرية لكنه صعب من ناحية التنفيذ، رغم أنه يرى ضرورة وجود مهرجان كبير واحد للدراما التلفزيونية سنويا يتطلب ذلك مؤسسة ضخمة واحدة تنفذ ذلك، وتشارك فيه مؤسسات ثقافية وصحفية وجهات مسؤولة عن الدراما في مصر الفترة القادمة.