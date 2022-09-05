«مهتز نفسيًا» وراء قتل صاحب شركة في الغربية

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية، إلى أن مهتز نفسيًا ارتكب جريمة قتل صاحب شركة في محافظة الغربية ، بعدما طعنه بسلاح أبيض أثناء تواجده في مقرها، وتمكنت من القبض عليه.

كان مركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية، قد تلقى بلاغًا باعتداء شخص على آخر بسلاح أبيض “سكين”، داخل إحدى الشركات بدائرة المركز ووفاته.

وبالانتقال والفحص تبين أن شخص -مقيم بدائرة المركز- دلف إلى الشركة المشار إليها، واعتدى على مديرها بسلاح أبيض “سكين” فأحدث إصابته بجرح طعني مما تسبب بوفاته.

وأمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة “سكين”، وتبين أنه “مهتز نفسيًا”، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.