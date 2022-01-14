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«مهتز نفسيًا».. ملابسات إلقاء شخص الحجارة على السيارات في الإسكندرية

حسبما كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية.
أماني عوض 2:40 م, الجمعة, 14 يناير 22 2:40 م, الجمعة, 14 يناير 22

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إلقاء شخص الحجارة تجاه السيارات بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية، من الأهالي بإلقاء شخص الحجارة تجاه السيارات.

وبالانتقال لمحل البلاغ وسؤال مالك إحدى السيارات، وأقر أنه أثناء سيره بالسيارة قيادته بالمنطقة المشار إليها، فوجىء لإلقاء شخص الحجارة تجاهه فتوقف، وتمكن من الإمساك به بمساعدة الأهالي، وتحفظ على المتهم بدون عمل -مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر.

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وبمواجهته تبين أنه غير متزن ومهتز نفسيًا، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله، وتسليمه لأهليته، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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