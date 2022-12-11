مها عبدالرازق لبرنامج «CEO LEVEL»: مصر لإدارة الأصول العقارية تسعى للتوسع عبر الشراكات واختراق مجالات جديدة 

تستعد شركة مصر لإدارة الأصول العقارية للدخول فى عدد من الشراكات مع مطورين عقاريين خلال المرحلة المقبلة، بغرض تعظيم معدلات النمو، والاستفادة من محفظة الأراضى والوحدات التى تمتلكها.

وكشفت مها عبد الرازق القائم بأعمال العضو المنتدب للشركة – خلال حوارها مع برنامج «CEOLEVEL» الذى يذاع على قناة «ALMAL.TV» ويقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال»- أنها بصدد إتمام شراكات مع مطورين عقاريين لإقامة مشروعات على الأرض المملوكة لها فى قصر النيل، علاوة على مساحة أخرى فى روض الفرج.

وأكدت أنه بحلول 2024 ستدخل الشركة فى مجموعة من الشراكات مع كيانات التطوير العقارى التابعة للشركة الأم، (مصر القابضة للتأمين) فعلى سبيل المثال، تمتلك الشركة نسبة فى أحد مشروعات العاصمة الإدارية المملوك من أحد الكيانات التابعة.

وأشارت إلى أنه بعد أسبوعين، ستوقع الشركة بروتوكولا للدخول فى استثمار مع أحد الكيانات فى مجال البنية التحتية، على أن يبدأ تدفق العوائد من 2024 بهدف تعظيم الإيراد، والحفاظ على الثروة العقارية، وإدارة الأصول.

وأكدت أن الشركة عملت على تطوير هيكلها الداخلى فيما يتعلق بتحصيل الإيجارات، من خلال تبنى منظومة قائمة على التعاملات الإلكترونية، وسيتم إدراج جميع المبانى التابعة لها بالتدريج، على أن نصل لتنفيذ عمليات السداد من خلال «الموبايل أبلكيشن» وعمل أرشيف للعقود بحيث تكون جميع الأوراق متاحة.

وأشارت إلى أن كل ما تملكه الشركة فى الوقت الحالى هما مشروعان، الأول : «زهراء المعادى» بالشراكة مع أحد المطورين العقاريين، وسينتهى بعد ثلاث سنوات، والثانى : «أصول الهرم» على أرض «الأوبرج» وهو عبارة عن عمارات سكنية وإدارية وتجارية، كاشفة أنه تم إنهاء التعاقد مع مقاول المشروع وهناك مطور عقارى سيدخل كشريك قريبا.

وأكدت أن أرباح مصر لإدارة الأصول العقارية، منذ ثلاث سنوات بلغت 60 مليون جنيه وفى العام التالى حققت 134 مليونا، وفي2021 سجلت 224 مليونا، ونستهدف هذا العام أرباحا أعلى من العام الماضى.

وأضافت «عبد الرازق» أن الشركة تعمل فى الوقت الحالى على الاستمرار فى الجهد القانونى لتعظيم الاستفادة من الإيجارات والاستحواذ على الوحدات التى تم الاستيلاء عليها، واستمرار التفاوض مع الكيانات الحكومية لتطبيق القانون الجديد بغية تعظيم القيمة الإيجارية خمسة أضعاف.

وتأسـست شركة مصر لإدارة الأصول العقارية ككيان تابع لمصر القابضة للتأمين عام 2007 بغرض إدارة وبيع واستئجار وإنشاء وصيانة العقارات على اختلاف أنواعها، وتتجاوز القيمة السوقية للمحفظة التى تمتلكها 10 مليارات جنيه.