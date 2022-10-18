«مهارات شغل الوظائف» ندوة بنقابة مهندسي بورسعيد (صور)

نظمت نقابة المهندسين بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ندوة حول كيفيه كتابة سيرة ذاتية وكيفية التقديم للوظائف ومتطلبات واحتياجات سوق العمل، بحضور دكتور عبدالمنعم عبدالباري مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع بورسعيد.

وحاضر بها وكيل أول وزارة الإسكان ببورسعيد مهندس عماد البرشا، والمهندسة سامية شاكر مديرة التدريب والتسويق بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

واستعرضت الدكتورة سامية شاكر مدير التسويق بالأكاديمية خلال الندوة مهارات التواصل، والتوازن النفسي، وطرق إعداد السيرة الذاتية للخريجين المتقدمين للوظائف التى يتم الإعلان عنها.

وطالبت شاكر بإعادة هيكلة الانفاق وتحقيق التوازن النفسي الذي يعتمد على صحة الجسم والقلب والعقل والهوايات

ولفتت إلى ضرورة متابعة التحديثات الخاصه بمواقع التوظيف وجاهزيه المتقدم لشغل الوظيفه للعمل بالمؤسسة عن طريق إجتيازه للدورات التدريبيه قبل المقابله الشخصيه و جميع المعلومات للاختبارات وتحضير الملابس والإعداد الجيد للسيره الذاتيه و اتقان هذه المهارات.وأشارت إلى أن السيره الذاتيه السفير الحقيقي للمتقدم والتى تسبقه إلى المؤسسة.

ومن ناحيته أشاد عماد البرشه، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، بدور نقابة المهندسين، والتى تشارك فى كافة المشروعات التطوير التى يتم تنفيذها ويترأس نقيبها لجنة التنسيق الحضاري.

وأكد البرشه على ضرورة الدراسة الجيدة لقانون التعاقدات الجديد رقم ١٨٩ لسنة ٢٠١٨ من خلال عقد ورشة عمل يحضرها المهندسين بالنقابة، كما حدث إبان صدور قانون المناقصات والمرايا الذي تم تعديله بقانون التعاقدات الأخير.

وكانت نقابة المهندسين قد وقعت بروتوكولا مع الأكاديمية العربية ببورسعيد لتنظيم مؤتمرات وورش عمل ومساعدة المهندسين فى صقل عملهم المهنى وإتاحة فرص أكثر أمامهم للترقي، وتطوير مواقعهم بالمؤسسات التى يعملون بها.