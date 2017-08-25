مهاجم برشلونة الجديد ثاني أغلى لاعب فى تاريخ كرة القدم

سكاي نيوز عربيةبات انتقال المهاجم الدولي الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي من بروسيا دورتموند الألماني إلى برشلونة الإسباني، ثاني أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم.وانتقل ديمبيلي إلى الفريق الكتالوني مقابل 105 ملايين يورو مع مكافآت تصل إلى 42 مليون يورو بموجب اتفاق بين الناديين.كما يتضمن الاتفاق شرط

سكاي نيوز عربية

بات انتقال المهاجم الدولي الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي من بروسيا دورتموند الألماني إلى برشلونة الإسباني، ثاني أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم.





وانتقل ديمبيلي إلى الفريق الكتالوني مقابل 105 ملايين يورو مع مكافآت تصل إلى 42 مليون يورو بموجب اتفاق بين الناديين.

كما يتضمن الاتفاق شرطًا جزائيًّا بقيمة 400 مليون يورو في حال رغبت إحدى الأندية في الاستفادة من خدماته.

وذكر بيان صادر عن النادي الألماني: “سيدفع برشلونة لبروسيادورتموند مقابل انتقال ثابت يبلغ 105 ملايين يورو. وعلاوة على ذلك فإن هناك اتفاقًا بدفع مقابل انتقال متغير يصل إلى نحو 40% من قيمة الصفقة”.

وبعد نيمار بات ديمبلي ثاني أغلى لاعب على الإطلاق؛ لأن قيمة الامتيازات الأخرى ستدفع بقيمة الصفقة، لتجاوز مبلغ 105 ملايين يورو التي دفعها مانشستر يونايتد ليوفنتوس لضم بول بوغبا العام الماضي.