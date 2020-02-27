مهاجم الترجي التونسي: سنكون في الموعد أمام الزمالك

أشاد عبدالرحمن مزيان، مهاجم الترجي التونسي، بقدرات نادي الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، يوم غد الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك منافسه الترجي ، غدًا الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال مزيان، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: الزمالك فريق كبير، لم يتغير عن آخر مواجهة لعبت أمامه خلالها، عندما كنت في صفوف اتحاد العاصمة».

وأضاف: «سنكون على الموعد غدًا أمام الفريق المصري، لقد طوينا صفحة السوبر الإفريقي، ونسعى الآن للعبور إلى نصف النهائي».

وسبق لعبدالرحمن مزيان اللعب أمام الزمالك مرتين، وذلك بقميص اتحاد العاصمة الجزائري في دور مجموعات دوري الأبطال خلال عام 2017.