مهاجم الاتحاد المنستيري لـ«المال»: مواجهة الأهلي صعبة

تحدث زياد العلوي، لاعب الاتحاد المنستيري التونسي، عن مواجهة فريقه أمام الأهلي، في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الأحد 9 أكتوبر المقبل، في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب مصطفى بن جنات.

ويُعد العلوي، أحد نجوم الفريق التونسي، خلال الفترات الماضية، الذي ساهم في العديد من المناسبات في فوز فريقه، وآخرها مساهمته بهدف في تخطي رفاقه عقبة الجيش الرواندي.

وحرصت “المال” على إجراء حوارًا معه قبل المواجهة المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، للحديث عن استعدادات الفريق التونسي وحلمه باللعب في صفوف القلعة الحمراء، ورأيه الفني في مستوى معلول وحمزة المثلوثي وسيف الجزيري مع الأهلي والزمالك..

كيف ترى مواجهة الأهلي أمام الاتحاد المنستيري الأحد المقبل؟

النادي الأهلي نادي عريق، وكبير إفريقيا، ومن أصعب الفرق التي ممكن أن تواجهها في دوري أبطال إفريقيا، خاصًة على ملعبه، ولكننا لدينا أمل أن نظهر بالشكل المثالي أمامه، من أجل إسعاد جماهير الاتحاد المنستيري.

هل تستعدون لمواجهة الأهلي بشكل خاص؟

بالتأكيد استعداداتنا للنادي الأهلي ستبدأ بمواجهة الترجي التونسي وهو اختبار مثالي قبل اللقاء الإفريقي، لذلك علينا التركيز والاستعداد لملاقاة النادي العريق الأهلي.

هل لديك تكهنات قبل المباراة بشأن الفائز بتذكرة العبور للمجموعات؟

في مثل هذه المواجهات الإفريقية، والتي عادة ما تُلعب بنظام الذهاب والإياب، لا توجد أي تكهنات بالمقابلة، خاصًة أن مثل هذه المباريات التي تجمع بين فريقين كبيرين تُلعب على جزئيات بسيطة، لذلك من سيستغلها وسيفرض نسق اللعب في الميدان سيحقق الانتصار ويخطف بطاقة التأهل لدور المجموعات.

لديك حلم اللعب للنادي الأهلي في المستقبل؟

بالتأكيد أي لاعب في الوطن العربي، يتمنى اللعب بقميص النادي الأهلي، نحن هنا نتحدث عن بطل إفريقيا التاريخي بـ10 ألقاب، وبالتأكيد حال تلقي عرض مناسب لي شخصيًا ومناسب لفريقي الاتحاد المنستيري سيكون من دواعي الشرف اللعب بقميص القلعة الحمراء.

كيف ترى الأهلي والزمالك على مستوى القارة الإفريقية؟

هما الفريقان الأشهر في القارة السمراء بفضل ألقابهم، 10 ألقاب للقلعة الحمراء و5 للقلعة البيضاء، ولديهم من الإمكانيات الفنية والكوادر ما يؤهلهم دائمًا لجعلهم المرشح الأول للفوز بالبطولات الإفريقية، وشرف لأي لاعب اللعب بقميص أيًا منهما.

ما تقييمك للتونسي علي معلول ظهير الأهلي وكذلك حمزة المثلوثي والجزيري مع الزمالك؟

معلول لديه من الحب في تونس الكثير، الجماهير كلها تعشق هذا الظهير، الذي شرف الكرة التونسية خلال مشواره مع الأهلي، كذلك كل من سيف الجزيري وحمزة المثلوثي، الذين أكدوا أن اللاعب التونسي لديه من الجودة ما يؤهلهم للعب في كبار أندية إفريقيا.