مهاتير محمد يتعافى من الإصابة بفيروس كورونا

قال مكتب رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد في بيان إنه خرج من المستشفى اليوم الأحد، الذي كان قد دخله بعد إصابته بكوفيد -19.

ولمهاتير البالغ من العمر 97 عاما تاريخ من مشاكل القلب، وقد أصيب بنوبات قلبية وأجريت له عمليات جراحية.

وعمل مهاتير رئيسا للوزراء أكثر من 20 عاما كما أنه ما زال عضوا في البرلمان.

وكان مهاتير قد دخل معهد القلب الوطني يوم الأربعاء الماضي بعد أن أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا، وقال البيان إنه سيبقى في الحجر الصحي في المنزل حتى يوم الثلاثاء.

إصابات كورونا حول العالم

أعلنت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم، إلى 604 ملايين و20 ألفا و824 إصابة.

الجامعة ذكرت -فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد- أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، ارتفع إلى 6 ملايين و494 ألفا و352 وفاة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، بلغت أكثر من 94.7 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.4 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و47 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ684 ألفا و262 حالة وفاة، ثم الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 527 ألفا و965 وفاة.