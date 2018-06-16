مهاب مميش يشهد سفينة الغطس للخدمات البترولية قبل عبورها قناة السويس

نادية سلام يشهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة لاقتصادية قناة السويس ،عبور سفينة الغطس Blue Marlin ، قناة السويس، ظهر اليوم ،وعلى متنها أجزاء حفار لاستخراج البترول، بمصاحبة قاطرات هيئة قناة السويس. وعلمت "المال " أن السفينة، قادمة من سنغافورة ومتجهة الي بحر الشمال بإن

نادية سلام

يشهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة لاقتصادية قناة السويس ،عبور سفينة الغطس Blue Marlin ، قناة السويس، ظهر اليوم ،وعلى متنها أجزاء حفار لاستخراج البترول، بمصاحبة قاطرات هيئة قناة السويس.

وعلمت “المال ” أن السفينة، قادمة من سنغافورة ومتجهة الي بحر الشمال بإنجلترا، وبحمولة 55 ألف طن وطول 222 مترا.

يذكر أن سفينة Blue Marlin، تنتمى للسفن الغطسية Heavy Load Carrier، بمعنى أن جسم السفينة يغطس تحت الماء وتوضع منصة النفط البحرية على سطحها بواسطة رفاصات، ثم تفرغ خزانات الناقلة من الماء، فترتفع حاملة ما عليها من حمولة على سطحها.