مهاب مميش: نخطط لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني

نادية سلامكشف الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن تخطيط هيئة القناة لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني بالتزامن مع تطبيق الفاتورة الشاملة، بديلاً عن الشيكات الواردة من التوكيلات الملاحية لضمان تدفق النقد الأجنبي مباشرة من الخارج إلى البنك المركزي، دون الحاجة للحصول على النقد الأجنب

نادية سلام

كشف الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن تخطيط هيئة القناة لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني بالتزامن مع تطبيق الفاتورة الشاملة، بديلاً عن الشيكات الواردة من التوكيلات الملاحية لضمان تدفق النقد الأجنبي مباشرة من الخارج إلى البنك المركزي، دون الحاجة للحصول على النقد الأجنبي من السوق المصرية.

وأوضح مميش -في التقرير الختامي للعام المالي 2017/2018- أن الفاتورة الموحدة تأتي في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس، ووزارة النقل وباقى الجهات المختصة بالدولة، في التعامل مع السفن العابرة لقناة السويس، كآلية سداد تستهدف التيسير على عملاء قناة السويس وجذب مزيد من السفن العابرة للقناة والموانئ، بتبسيط إجراءات وخطوات سداد الرسوم المستحقة لتضم كافة الرسوم المحصلة لمختلف جهات الدولة في فاتورة موحدة، بدلاً من تعدد الجهات التي تقوم بتحصيل الرسوم، بما ينعكس إيجابياً على الموازنة العامة للدولة.

وفي السياق نفسه، تابع أن قناة السويس نجحت خلال العام المالي 2017/2018 في استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق، تأكيداً على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن بعد زيادة أبعادها وعمقها ومناطق الازدواج بها عقب افتتاح “مشروع قناة السويس الجديدة”، وتوالى عبور سفن الحاويات الأكبر في العالم لقناة السويس مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، مما مايُعظم مكانة مصر الدولية في مجال النقل البحري.