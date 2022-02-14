نقل وملاحة

مهاب مميش: قناة السويس جاهزة للتنافسية مع أي ممر ملاحي وهي الأسرع من الشرق للغرب

أكد أن قناة السويس تعد أكثر ممر ملاحى آمن فى العالم.
المال - خاص 1:24 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22 1:24 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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أكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، أن القناة جاهزة للتنافس وهى أسرع شريان ملاحى صالح للملاحة من الشرق للغرب.

وقال “مميش” ـ خلال اتصال هاتفى مع قناة “تن” الفضائية لبرنامج “رأى عام” مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، مساء اليوم الإثنين – إن القناة جاهزة للتنافسية مع أى ممر ملاحى، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أنه تم حفر القناة الجديدة من أجل تقليل زمن انتظار السفن التى تمر بالممر الملاحى لها.

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وأشار إلى أن القناة تعتبر أسرع مجرى ملاحى، حيث تم تعميقها إلى 24 مترًا حتى تكون تكون قادرة على التعامل مع الأجيال الجديدة من السفن الكبيرة.

وأضاف الفريق مهاب مميش أن مصر تعمل على تطوير قناة السويس بشكل مستمر، معتبرا أن القناة تعد أكثر ممر ملاحى آمن فى العالم.

وتابع “مميش” أن هيئة القناة تغلبت على جائحة كورونا، ومعدات عبور السفن فى أعلى مستوياتها، ولا غنى عن القناة فى الفترة المقبلة.

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ونوه إلى أن هيئة قناة السويس لديها القدرة على تقديم خدمة الإنقاذ لأى مشكلة تمر بقناة السويس، مثلما حدث مع السفينة “إيفر جرين”.

سجلت عائدات قناة السويس خلال الـ7 أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 عائدات بلغت 3 مليارات و828 مليون دولار مقابل نفس الفتره للعام المالي 2020/2021 والذي سجل نحو 3 مليارات و342 مليون دولار بزيادة 14.5% بفارق 486 مليون دولار. 

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وسجل إجمالي أعداد السفن العابرة خلال الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي 2021/2022، عبور 12 ألفا و705 سفن بزيادة 16.8% بفارق 1827 سفينة، بينما حققت الحمولات خلال نفس الفترة 770.5 مليون طن بزيادة 12.4% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي حمولات بلغت 685.4 مليون طن بفارق 85.1 مليون طن.

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بقلم المال - خاص

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