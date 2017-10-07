مهاب مميش: سفن بنما وليبيريا الأكثر عبورًا لقناة السويس خلال أغسطس

متابعات:قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن أكثر السفن التى عبرت القناة خلال شهر أغسطس 2017، كانت من بنما وليبيريا، وبعدها سفن جزر المارشال وهونج كونج، طبقًا لعدد السفن العابرة من هذه الدول. وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن السفن البنمية حققت أكبر عدد سفن

متابعات:

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن أكثر السفن التى عبرت القناة خلال شهر أغسطس 2017، كانت من بنما وليبيريا، وبعدها سفن جزر المارشال وهونج كونج، طبقًا لعدد السفن العابرة من هذه الدول.





وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن السفن البنمية حققت أكبر عدد سفن عبرت القناة، فى أغسطس 2017، وبلغت 227 سفينة، بحمولة قدرها 14.6 مليون طن، وتأتى ليبيريا فى المرحلة الثانية، حيث عبرت 188 سفينة ترفع علم ليبيريا بحمولة 12.3 مليون طن، وجزر المارشال فى المرحلة الثالثة، حيث عبرت 187 سفينة القناة من الاتجاهين، بحمولة قدرها 10.1 مليون طن.