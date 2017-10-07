مهاب مميش: سفن بنما وليبيريا الأكثر عبورًا لقناة السويس خلال أغسطس

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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن أكثر السفن التى عبرت القناة خلال شهر أغسطس 2017، كانت من بنما وليبيريا، وبعدها سفن جزر المارشال وهونج كونج، طبقًا لعدد السفن العابرة من هذه الدول.
وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن السفن البنمية حققت أكبر عدد سفن عبرت القناة، فى أغسطس 2017، وبلغت 227 سفينة، بحمولة قدرها 14.6 مليون طن، وتأتى ليبيريا فى المرحلة الثانية، حيث عبرت 188 سفينة ترفع علم ليبيريا بحمولة 12.3 مليون طن، وجزر المارشال فى المرحلة الثالثة، حيث عبرت 187 سفينة القناة من الاتجاهين، بحمولة قدرها 10.1 مليون طن.
وأشارت التقارير، إلى أن القناة شهدت عبور 113 سفينة ترفع علم هونج كونج بحمولة 9.1 مليون طن، و102 سفينة تحمل علم سنغافورا بحمولة 6.5 مليون طن، 95 سفينة ترفع علم مالطا بحمولة 6.9 مليون طن، 64 سفينة ترفع علم البهاما بحمولة 3.8 مليون طن، وعبور 62 سفينة ترفع علم إنجلترا بحمولة 4.1 مليون طن، وعبور 43 سفينة ترفع علم الدانمرك بحمولة 5.2 مليون بينما عبرت 42 سفينة ترفع علم اليونان بحمولة 2.8 مليون طن خلال شهر أغسطس 2017.