مهاب مميش: جاري تشغيل وصيانة ميناء الأدبية بتكلفة 5 مليارات جنيه

نادية سلام قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الإقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس في تقرير نصف سنوي، اليوم الاثنين، إن الهيئة الاقتصادية تعمل حالياً على إنهاء المفاوضات النهائية مع عدد 2 مطورين صناعييين أحدهم مطور محلي والثاني مطور هندي، للتنمية وتطوير مساحة 2

نادية سلام

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الإقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس في تقرير نصف سنوي، اليوم الاثنين، إن الهيئة الاقتصادية تعمل حالياً على إنهاء المفاوضات النهائية مع عدد 2 مطورين صناعييين أحدهم مطور محلي والثاني مطور هندي، للتنمية وتطوير مساحة 20 كم2 جنوب قناة السويس بتكلفة استثمارية جارى العمل على تقديرها ..

ومن المقرر توفير فرص عمل ما بنين 500 ألف إلى 700 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة..

وأكد أنه جاري العمل لتشغيل وصيانة وإعادة تسليم ميناء الأدبية بتكلفة استثمارية 5 مليار جنيه مصري وبطاقة إنتاجية 5.7 مليون طن سنويا .

وتابع مميش أنه من المخطط توقيع العقود النهائية لعدد 4 شركات صينية على مساحة تقدر بـ 5.1 كم2 في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ،و مواد البناء بالإضافة إلى شركة في يف مجال البتروكيماويات علي مساحة 750 الف متر م مربع بتكلف استثمارية 980 مليون دولار.

وأكد أن الهيئة الاقتصادية نجحت خلال الفترة الاخيرة في تسوية 26 مسألة معلقة مع مستثمرين محلية واجنبية للعمل بمنطقة التنمية شمال وجنوب قناة السويس.

وقال مميش إنه تم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة بإستثمارات 10.9 مليار دولار علي مساحة 5 مليون متر مربع.

ويتـكون المشروع وفق مميش من وحدة عمالقة لتكسير بطاقة أربعة مليون طن سنويا، وثالث خطوط إلنتاج البولي إيثيلني بدرجات مختلفة، وخط إنتاج البيوتادين والبنزين،\ بالاضافة الي خطي أنتاج البولي بروبيلني بطاقة إجمالية 4 مليون طن من المنتجات البترولية والبتروكيماوية .

واضاف أن الهيئة وقعت بروتوكولا مع شركة إجيلتي العالمية لإنشاء مركزلوجيستي في منطقة شرق بورسعيد.كما تم إطلاق مشروع “ترانس لوح ميد ” لخدمة الموانيء المصرية والأورومتوسطية والذي يسهم في إنشاء شبكة مستدامة وقابلة للتشغيل المتبادل للبنية التحتية في قطاع النقل في المنطقة الأورومتوسطية بموانيء دمياط وبورسعيد والاسكندرية .

وقال مميش أن الهيئة الاقتصادية وقعت مذكرة تفاهم مع ميناء سانتوس البرازيلي-اكبر الموانيء بأميريكا اللاتينية – بهدف التدريب ولتبادل الخبرات.فيما تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء تحالف ثلاثي لتطوير مشروع الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر بين موانيء دبي لعالمية والشركةة القابضة للنقل البحري والبري

وأكد أنه تم خلال النصف الأول من العام الجاري تسليم 5.5 مليون متر مربع من أرض المنطقة الجنوبية لتحالف مجموعة “بولاريس الزامل “.بالإضافة لمساحات مختلفة لشركة السخنة للتكريروالبتروكيماويات.

