مهاب غالي: المسؤولية المجتمعية جزء إستراتيجى من خطة عمل هيلتون العالمية

المرسي عزت قال مهاب غالى، نائب الرئيس للعمليات لمصر وشمال أفريقيا بهيلتون، إن المسؤولية المجتمعية جزء أساسى من عمل الشركة، ليس فى مصر فحسب، بل عند جميع فنادقها المنتشرة حول العالم.وأشار غالى إلى أن «هيلتون» أبرمت اتفاقات مع عدد من الجهات المجتمعية المحلية والعالمية، ومنها منظمة

المرسي عزت

قال مهاب غالى، نائب الرئيس للعمليات لمصر وشمال أفريقيا بهيلتون، إن المسؤولية المجتمعية جزء أساسى من عمل الشركة، ليس فى مصر فحسب، بل عند جميع فنادقها المنتشرة حول العالم.

وأشار غالى إلى أن «هيلتون» أبرمت اتفاقات مع عدد من الجهات المجتمعية المحلية والعالمية، ومنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف»، إلى جانب بنوك الطعام والكساء المصرية، وعدد من الجمعيات المهتمة بخدمة المواطن.

وأشار إلى أن هيلتون تهتم بالبيئة المحيطة ليس على مستوى الأفراد فقط، بل على مستوى المخرجات المؤثرة سلبا على البيئة، كما تهتم بتأهيل الشباب وتدريبهم.

وتطرق غالى إلى عدد من القضايا، منها رؤيته للقطاع السياحى، والمناخ الاستثمارى المصرى، إلى جانب تفاصيل عن عدد الفنادق التابعة، وكذلك رؤيته لتحرير سعر صرف العملة.. وإلى نص الحوار.



■ رفع عدد العلامات التجارية التابعة إلى 5.. ووفرنا وظائف لفتيات من الصعيد بالتعاون مع «اليونسيف»



بداية، قال مهاب غالى إن شركة هيلتون تنتشر فى 106 دول، ولا تهتم فقط بزيادة حجم أعمالها، بل أيضا بالمجتمع والبيئة المحيطة.

وأضاف، فى حواره مع «المال»، أن «هيلتون» لديها أسبوع تحت اسم «الأسبوع العالمى للخدمة»، تحتفل به داخل 5400 فندق تابع منذ عام 2012، وهو احتفال سنوى تقوم به الفنادق التابعة بتقديم الخدمات المجتمعية بأشكال متنوعة.

وأضاف أن هيلتون تتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» من خلال برنامج «مشوارى»، وهو برنامج يقوم على تدريب 750 فتاة من جنوب مصر لصقل مهاراتهن.

وأشار إلى أن البرنامج مدته 5 سنوات يقوم ايضا على تشغيل الفتيات فى الفنادق التابعة بما يزيد من فرصهن لعيش حياة كريمة

وأكد أنه تم توظيف عدد من الفتيات فى الفنادق التابعة بمدن شرم الشيخ والأقصر، مشيرا إلى أن هيلتون لديها تعاون مع بنك الطعام، بتقديم الأطعمة الزائدة عن حاجة الفندق للبنك، مشيرا فى هذا الصدد إلى تبرع هيلتون بعدد 200 وجبة يوميا خلال شهر رمضان الماضى من خلال فندق هيلتون هيلوبوليس بالتعاون مع 5 فنادق تابعة أيضا فى محيط محافظة القاهرة.

وكانت هيلتون قد أعلنت مؤخرا عن شراكتها مع بنك الطعام المصرى خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبرعت بوجبات غذائية للفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع المصرى، بالإضافة لتطوع عدد من موظفين الشركة يوم 28 مايو الماضى فى مبادرة «العزومة» التى أطلقها بنك الطعام المصرى لتقديم وجبات غذائية متكاملة لـ200 فرد فى منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

جدير بالذكر أن «العزومة» هى مائدة رحمن متنقلة تجوب مناطق القاهرة خلال شهر رمضان لتقديم وجبات الإفطار فى منطقة مختلفة كل يوم.

ولفت غالى إلى أنه تأكيد على التزام مجموعة هيلتون بالاستدامة البيئية، قامت هيلتون بتوقيع عقد شراكة مع «تَجدُد»، وهى شركة طاقة متجددة وتدوير المخلفات وإنتاج وقود الديزل الحيوى من زيوت الطهى المُستعملة. من خلال هذا الاتفاق، تقوم هيلتون بالتبرع بالزيوت التى يتم استخدامها داخل فنادقها لتلك الشركة بما يقلل من آثارها السلبية على البيئة.

وأضاف أن التعاقد تم بين هيلتون و»تجدد» منذ ما يقرب من عام، حيث تخلصت «هيلتون» بما يقرب من 8 آلاف كيلوجرام زيت، والذى يتم إعادة استخدامه مرة أخرى عن طريق «تجدد» كوقود حيوى.

تشمل الشراكة الأخيرة مع «تَجدُد» 15 من فنادق هيلتون فى مصر، بما فى ذلك هيلتون كورنيش الإسكندرية، وهيلتون الإسكندرية جرين بلازا، وهيلتون الإسكندرية كينجز رانش، وهيلتون القاهرة للشقق الفندقية بمركز التجارة العالمى، وهيلتون الزمالك ريزيدانسيز، ومنتجع هيلتون الغردقة لونج بيتش، ومنتجع هيلتون الغردقة، ومنتجع هيلتون مرسى علم نوبيان، وهيلتون بيراميدز جولف، ومنتجع هيلتون شاركس باى، ومنتجع هيلتون شرم دريمز، ومنتجع هيلتون شرم الشيخ فيروز، ومنتجع هيلتون شرم الشلالات، وهيلتون رمسيس، ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر.

وتقوم فنادق هيلتون الـ15 المشاركة فى البرنامج بإمداد شركة تَجدُد بأكثر من 1564 كيلوجراما من زيوت الطهى المستعملة كل شهر، وتقوم الشركة بعد ذلك باستخدام هذا الزيت لإنتاج الديزل الحيوى والجلسرين الخام بمعدل 1330 كيلوجراما والذى يتم إنتاجه فى نفس اليوم بمصنع الشركة، حيث تُشكل الزيوت المُستعملة 85% من الديزل الحيوى والجلسرين الخام الذى سيتم إنتاجه، وسيتم تصدير الديزل الحيوى والجلسرين الخام لتستخدمه شركات عالمية متخصصة فى إدارة المخلفات فى كل من فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا.

ولفت غالى إلى مبادرة أخرى تقدمها هيلتون مع مؤسسة «أنا المصرى»، والتى تقوم على تدريب الشباب وصقل مهاراتهم للحاق بسوق العمل.

وأشار أيضا إلى تعاون مجموعة هيلتون مع اليونسيف لتوصيل المياه للقرى المحرومة فى مناطق مثل سيناء وصعيد مصر.

وأضاف أن هناك أيضا تعاونا مع بنك الكساء، حيث تتبرع فنادق هيلتون وعلاماتها التابعة بملابس وملايات الأسرّة والأغطية وغيرها من الأقمشة للبنك.

وكشف أـن خطة هيلتون العالمية وعلاماتها التجارية الـ14 التابعة أن تضاعف خدماتها المجتمعية وكذلك النشاط الخيرى حتى عام 2030، وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن نشاطات الفنادق التابعة %50، كما توقفت مؤخرا عن استعمال أى مواد بلاستيكية، وأحلت مواد طبيعية محلها.

وأشار إلى أن هيلتون تقوم بتطبيق برنامج «لايت ستاي» الذى يقيس أداء ومعدلات استهلاك أنواع الطاقة المختلفة من غاز وكهرباء ووقود ديزل، موضحا أن البرنامج قلل %20 من معدلات الاستهلاك للطاقة ووفر ما يقرب من مليار دولار وتم تطبيقه منذ 4 سنوات فى جميع فنادق هيلتون وعلاماتها التجارية التابعة والتى تبلغ 5300 فندق فى عدد كبير من دول العالم.

وأشار إلى أن هيلتون لا تهتم فقط بالبيئة المحيطة، بل تولى أهمية قصوى أيضا للعاملين والموظفين التابعين، عن طريق برنامج» سترايف هيلتون» والذى يقوم على الاهتمام بمأكل وملبس العاملين إضافة إلى الاهتمام برفع روحهم المعنوية.

وأوضح أن البرنامج أسهم فى زيادة كفاءة العاملين بنسبة تتراوح بين 30 و%40 عن ذى قبل، مشيرا إلى أن هناك مرونة فى التعامل مع الموظفين فيما يتعلق بملابسهم.

ولفت غالى إلى وجود برنامج آخر يقوم على إجراء مسابقة على مستوى فنادق هيلتون بجوائز مالية، حيث فازت المصرية إنجى هلال، والتى قامت بالتعاون مع اليونسيف بمبادرة «مشواري»، الذى استطاع توظيف 16 فتاة من صعيد مصر فى فنادق تابعة لهيلتون.

وأشار إلى أن هيلتون تعمل فى مصر منذ عام 1959، وفق آليات السوق المحلية، موضحا أنها توفر الدعم المالى لضحايا الفيضانات والأعاصير والزلازل فى العديد من المناطق.

وأثنى على قيام الحكومة من خلال قانون الاستثمار الجديد بتحفيز الشركات التى تقدم خدماتها المجتمعية بإعفائها من %10 من الضرائب المفروضة عليها، مؤكدا أن تلك الخطة ممتازة وتشجع الشركات على خدمة المجتمعات، موضحا أن هيلتون ستعيد استخدام نسبة الـ%10 التى تم خفضها من الضرائب فى المسئولية المجتمعية.

وأبدى تفاؤله بالمناخ الاستثمارى فى مصر، مؤكدا أن مصر ستصبح من اهم الدول الجاذبة للسائحين الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هيلتون سترفع أعداد فنادقها التابعة إلى 25 فندقا بحلول عام 2022 مقابل 16 حاليا، كما تخطط لزيادة عدد الغرف التابعة فى مصر وشمال أفريقيا إلى 10700 مقارنة بـ6700 حاليا حتى 2022.

وأكد أن هيلتون نجحت فى نقل 5 علامات تجارية تابعة للسوق المصرية، حيث تمتلك علامات كونراد وهيلتون جاردن إن، وولدورف أستوريا، ودبل ترى من هيلتون، إضافة إلى علامة فنادق ومنتجعات هيلتون، وما يظهر جاذبية السوق المصرية.

وأشار إلى أنه من المنتظر افتتاح عدد من الفنادق والعلامات التابعة الفترة المقبلة، منها «جاردن إن» فى منطقة التجمع الخامس، ومحافظة دمياط، و»دبل تري» بمدينة السخنة، وآخر فى الجونة.

وأكد أن الحصة السوقية لفنادق هيلتون وعلاماتها التجارية تصل وفقا لمؤشر «إس تى آر» إلى %148، موضحا أن هيلتون تدير فنادق ولا تستثمر، مشيرا إلى أن ملاك الفنادق التابعة تتنوع جنسياتهم بين إماراتيين وسعوديين ومن الكويت، إضافة إلى عدد كبير من المستثمرين المصريين.

كما أكد غالب على تعاون الشركة مع كل المستثمرين من مختلف البلدان، بشرط الاتفاق وتطبيق المعايير العالمية لمجموعة هيلتون.

وأوضح أن القطاع السياحى هو القطاع القادر على تنمية الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات النمو، مشيرا إلى أن مصر على الطريق الصحيح نحو بيئة استثمارية وسياحية جاذبة.

ولفت إلى زيادة أعداد السائحين فى أول 3 شهور من العام الحالى %37 مقارنة بنفس الفترة من 2017، وزيادة حصيلة القطاع %83.

وقال إن زيادة أسعار الليالى السياحية فى مصر مؤشر جيد على نمو القطاع السياحى، مضيفا: «الشركة الأم أبلغتنا بضرورة التوسع فى مصر للاستفادة من جاذبية السوق».



«غالى» فى سطور



تم تعيين مُهاب غالى فى منصب نائب الرئيس للعمليات فى مصر ومنطقة شمال أفريقيا فى منتصف 2017. وبحكم منصبه الحالى، أصبح مسئولاً عن تطوير الإستراتيجية الإقليمية لهيلتون فى المنطقة وكذلك الإشراف على العمليات التشغيلية لـ 17 فندقاً ومنتجعاً يعملون فعلياً و14 فندقاً ومنتجعاً تحت الإنشاء فى كل من مصر وتونس والجزائر والمغرب.

يتمتع مُهاب بمسيرة ممتدة بالقطاع، قام خلالها بالإدارة والإشراف على كل الأنشطة والعمليات التشغيلية فى القطاع الفندقى، كما قام بافتتاح 7 فنادق لأربع علامات تجارية تابعة لهيلتون خلال 11 عاماً، ومن المعروف عن غالى أنه متخصص فى وضع الاستراتيجيات المؤسسية وتطوير الأعمال، بالإضافة لأدائه المتميز والمسئول فى المناصب التنفيذية والقيادية التى تولاها من قبل. وحصل على جائزة أفضل مدير عام فى هيلتون العالمية لعام 2010 وجائزة أفضل رئيس بهيلتون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2015.

بدأ غالى مسيرته المهنية فى منصب مُشرف المكاتب الأمامية فى هيلتون طابا عام 1992، ثم ارتقى السلم الوظيفى فى هيلتون خلال انتقاله بين فنادق الشركة فى مصر، حيث شغل العديد من المناصب الإدارية ومنها مدير المكاتب الأمامية ومدير تنفيذى مساعد ومدير مقيم ومدير عام ومدير عام لمجموعة فنادق.

وفى عام 2008، شغل غالى منصب المدير القُطْرى لهيلتون فى رأس الخيمة بدولة الإمارات، حيث كان مسئولاً وقتها عن العمليات التشغيلية للشركة ومشروعات هيلتون هناك، بالإضافة لإشرافه على 7 فنادق و3 مديرى عموم و4 مديرى فنادق وجميع العاملين فى فنادق هيلتون بالإمارة والذين بلغ عددهم 2300 موظفاً. بعد ذلك شغل غالى منصب مدير عام كونراد دبى قبل أن ينتقل لمنصبه الحالى فى مصر.

حصل مُهاب أيضاً على عدد من الشهادات فى مجال التدريب وتنمية المهارات كان من أهمها استكماله لبرنامج التميز لمديرى العموم من جامعة هارفارد وكورنيل.