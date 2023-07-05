مهاب جزارين: «فارما أوفرسيز» تتصدر سوق توزيع الدواء بحصة سوقية 25.4%

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مهاب جزارين رئيس مجلس إدارة فارما أوفرسيز إن الشركة تصدرت سوق توزيع الدواء المصري، خلال الربع الأول من العام، إذ سجلت نموًا ملحوظا في حصتها السوقية بنسبة 25.4% قبل نهاية الربع الثاني من عام 2023.

وأضاف جزارين في تصريحات خاصة لـ «المال» أن حصة الشركة السوقية لسوق توزيع الدواء في مصر زادت بنسبة 7% عن العام الماضي، إذ سجلت في الربع الأول من عام 2022 نسبة 18.4%.

وأشار إلى أن النمو يرجع إلى تبني الشركة للتكنولوجيا الحديثة؛ لتحليل حركة السوق وتحسين آليات تخزين وتوزيع الدواء.

ولفت إلى أن نقل الأدوية يتم بآلية آمنه تمامًا، تشمل تجهيز السيارات، ومتابعة درجات الحرارة في السيارات إلكترونيًا، وفي حالة اختلاف الدرجات الطبيعية يتم تنبيه السائق عن طريق الرسائل على الموبايل، وإرسال بريد إلكتروني للمسئول عن التوزيع بكل فرع لاتخاذ الإجراءات الصحيحة وتطبيق خطة الطوارئ؛ لضمان الحفاظ على الأدوية، منوهًا بأن كل أنشطة التخزين والتوزيع يشرف عليها أكثر من 5000 موظف مؤهلين ومدربين على تطبيق أنظمة الجودة بمنتهى الاحترافية.

وأشار إلى امتلاك الشركة أسطول نقل مكون من 450 سيارة، مجهز بالكامل بنفس المميزات التي تسمح بنقل كل الأدوية والمستحضرات الطبية، دون التأثير على فاعليتها أثناء التوصيل.

محمد جزارين: استراتيجية الشركة تعمل عبر خطة مدروسة تضم أربع محاور

وأوضح الدكتور محمد جزارين، المدير التنفيذي لفارما أوفرسيز أن العنصر البشري والذي يتمثل في الموظفين والعاملين أحد أقوى الأعمدة الرئيسية التي ساعدت على النمو الملحوظ للشركة في سوق توزيع الدواء بمصر.

وأضاف أن آلية توظيف وتدريب الكوادر المؤهلة وتوفير بيئة عمل محفزة تمكن الشركة من تحقيق أداء مميز وزيادة حصتها السوقية، وتضمن في الوقت نفسه توزيع الدواء بأعلى المعايير العالمية.

وأوضح أن استراتيجية الشركة تعمل عبر خطة مدروسة تضم أربع محاور، تشمل دراسة المنافسين، وتعزيز قدرة الشركة على التحول الرقمي، وإدارة فريق مُدرب على خدمة العملاء بأعلى المعايير، وتلبية احتياجات السوق المصري لكافة القطاعات الدوائية الحكومية والخاصة.

وأكد أن فارما أوفرسيز ملتزمة بمواصلة تحسين عمليات التوزيع والاستثمار في الجانب البشري، واستخدام التكنولوجيا الحديثة للتأكد من استمرار النمو، ودفع الشركة إلى مستوى جديد من النجاح.

وعبرت الدكتورة عزة مميش، العضو المنتدب لفارما أوفرسيز عن فخرها الكبير بنجاح الشركة، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ميلاد مؤسس الشركة، الدكتور أحمد جزارين.

وثمنت «مميش» احتفال المؤتمر الطبي الإفريقي في دورته الثانية بإنجاز الدكتور الراحل أحمد جزارين خلال مكافحة فيروس سي، خاصة إشادة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر بدوره في توزيع دواء «السوفالدي». وأكدت «مميش» قدرة ورغبة الشركة بالتعاون في المبادرات المختلفة، مع وزارة الصحة المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والتأمين الصحي؛ لضمان وصول الأدوية لكافة المرضى.