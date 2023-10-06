من B3 إلى Caa1.. طلب إحاطة بـ«النواب» لاستدعاء الحكومة عقب انخفاض التصنيف الائتماني لمصر

تقدم النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة الي المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه الي الحكومة بشأن تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتمانى لمصر.

وطالب داوود في طلبه باستدعاء رئيس الحكومة و المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى إلى البرلمان لبيان خطة الحكومة العاجلة أمام هذا الأمر.

وأشار إلى أنه ضرورة مناقشة طلب الإحاطة بالجلسة العامة بالبرلمان بحضور رئيس الوزراء، ووزير المالية ووزيرة التخطيط ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزى نظرا لأهميته البالغة.

يشار إلى تفاجؤ المجتمع الاقتصادي أمس الخميس بإعلان وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية خفض التصنيف الإئتمانى لمصر من B3 إلى Caa1.

و أرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استراتيجية نقص النقد الأجنبي فى مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجى خلال العامين المقبلين.